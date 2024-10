André Fernandes e José Guimarães processam um ao outro na Justiça

Foto: Julio Caesar/O POVO; Luis Macedo/Câmara dos Deputados André Fernandes e José Guimarães entraram com ações um contra o outro nesta semana

O candidato do PL à Prefeitura de Fortaleza, André Fernandes, e o líder do governo Lula (PT) na Câmara dos Deputados, José Guimarães (PT), entraram nesta semana com ações de Direito de Resposta um contra o outro na Justiça Eleitoral.

Na ação movida pela campanha do PL, a defesa questiona publicação do petista nas redes resgatando fala antiga de Fernandes sobre feminicídio. "Depois começaram a falar sobre uma outra questão, que foi o feminicídio. 'Ah, mas o feminicídio, aqui no Brasil tantas mulheres morrem por dia'. Tá, dane-se, e quantos homens morrem por dia?", diz.

Publicado por Guimarães no X (antigo Twitter), o vídeo teve repercussão nacional, chegando a ser pautado na imprensa de São Paulo e do Distrito Federal. Para a defesa de André Fernandes, no entanto, recorte foi publicado de forma "descontextualizada" e editada "de maneira a distorcer seu real posicionamento".

Já José Guimarães questionou vídeos veiculados pela campanha do PL no Horário Eleitoral onde o petista é associado a casos de corrupção. Na ação, a defesa do deputado aponta "violação a direitos de personalidade", notadamente o "direito à imagem e à honra".