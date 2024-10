Irmãos de Roberto Cláudio doam R$ 500 mil para campanha de André Fernandes

Foto: FERNANDA BARROS FORTALEZA-CE, BRASIL, 15-10-2024: Comitê do candidato André Fernandes, na Av. João Pessoa, com a presença do candidato e seus aliados, Capitão Wagner e Roberto Cláudio. (Foto: Fernanda Barros /O Povo)

Irmãos do ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT), Prisco Bezerra e Gerardo Bezerra doaram na última segunda-feira, 21, R$ 500 mil para a campanha de André Fernandes (PL) no 2º turno em Fortaleza. Ao todo, cada um fez um repasse de R$ 250 mil para o candidato.

Prisco, que é primeiro suplente de Cid Gomes (PSB) no Senado Federal, já tinha doado R$ 1 milhão para José Sarto (PDT) no 1º turno da disputa. Os dois repasses aparecem na declaração de Fernandes no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).