André processa reitor da UFC para derrubar vídeo pessoal de declaração de voto

Foto: João Filho Tavares FORTALEZA-CE BRASIL, 17-10-2024 Fotos do reitor da UFC, Custódio Almeida, na Reitoria Fotos (Joao Filho Tavares O Povo)

O candidato do PL à Prefeitura de Fortaleza, André Fernandes (PL), entrou com representação especial contra o reitor da Universidade Federal do Ceará (UFC), Custódio Almeida, por conta de vídeo publicado pelo professor nas redes sociais onde ele declara voto em Evandro Leitão (PT) no 2º turno da eleição da Capital.

“Embora a primeiro momento possa parecer a mera divulgação pessoal de apoio político, a conduta mascara um grave atentado à moralidade administrativa. Isso porque o referido perfil não é administrado pessoalmente pelo gestor, mas sim por uma coordenadoria ligada ao gabinete da reitoria” aponta a representação movida pelo PL.

Neste sentido, a campanha de Fernandes destaca despacho da UFC apontando que o perfil de Custódio nas redes teria "caráter institucional" e seria gerido pela Coordenadoria de Articulação Política Institucional (CAPI) da instituição. “Desse modo, resta evidente a utilização de servidores públicos da Universidade Federal do Ceará para veicular conteúdo eleitoral em apoio ao representado Evandro Leitão”, diz a defesa do PL.

Procurada pela coluna, a UFC rejeita a tese e afirma que “o vídeo em questão é manifestação legítima e democrática de um posicionamento individual do Professor Custódio Almeida expresso por meio de conta de caráter pessoal na mídia social Instagram".

Nas imagens questionadas pelo PL, Custódio Almeida declara apoio a Evandro Leitão no 2º turno e aponta afinidade do petista com temas como “compromisso social, educação de qualidade e saúde pública de qualidade”. “É necessário que a pessoa, para governar Fortaleza, tenha consciência”, diz ainda o reitor, que não chega a citar o candidato do PL no vídeo.