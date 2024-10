Evandro ganha inserções em rádios cristãs após críticas religiosas

Foto: Adobestock Símbolos da Justiça

O juízo da 115ª Zona Eleitoral de Fortaleza deferiu ontem Direito de Resposta para campanha de Evandro Leitão (PT) contra críticas religiosas feitas pela campanha de André Fernandes (PL) contra o petista. Ao todo, o PT terá direito a 19 inserções de 30 segundos que seriam destinadas originalmente à campanha do PL. O caso diz respeito a inserções que teriam circulado em rádios ligadas ao público cristão - sendo 12 na Rádio Dom Bosco e 7 na Rádio Aleluia - fazendo uma série de críticas religiosas. No áudio, a campanha acusava o PT de ser "a favor das drogas, da prostituição e promover o aborto e excluir Deus das escolas e da sociedade". "As expressões usadas na propaganda (...) revelam conteúdo ofensivo à honra do representante", diz a sentença.

Vai e volta

André Fernandes, no entanto, também teve Direito de Resposta deferido contra aliados de Leitão. Segundo decisão de ontem, o deputado José Guimarães (PT) terá que veicular resposta do candidato do PL na redes sociais.

Feminicídio

O caso envolve vídeo publicado por Guimarães resgatando fala antiga de André sobre feminicídio. Para o PL, recorte foi publicado de forma "descontextualizada" e editado "de maneira a distorcer seu real posicionamento".

"Ofensa"

Na decisão, o juiz Daniel Carvalho Carneiro, integrante do TRE-CE, não contesta a publicação do vídeo em si, mas sim a legenda da publicação do deputado do PT, que trazia os dizeres "André Fernandes odeia as mulheres".

Pesquisas...

Campanha de Evandro Leitão promoveu ontem investida para tentar barrar na Justiça Eleitoral a publicação de novas rodadas das pesquisas dos institutos Anza e Veritá, ambas com data de divulgação para hoje em Fortaleza.

...na mira

O PT aponta que informações nos questionários "não batem" com dados fornecidos pelos institutos ao TSE. Na tarde de ontem, o partido conseguiu liminar barrando divulgação da pesquisa Anza, mas a Veritá segue liberada.

Vem aí

Vale lembrar que neste sábado, véspera da eleição, O POVO divulga também nova rodada da pesquisa Datafolha para a eleição em Fortaleza. Sábado terá também novas rodadas das pesquisas Quaest e AtlasIntel.

Foto: FÁBIO LIMA Custódio Almeida, reitor da UFC

André aciona reitor da UFC

Campanha do PL entrou com representação contra o reitor da UFC, Custódio Almeida (foto), por conta de vídeo publicado pelo professor nas redes sociais onde ele declara voto em Evandro Leitão (PT) no 2º turno da eleição da Capital.

Instituição

A defesa de Fernandes aponta "grave atentado à moralidade administrativa" e destaca despacho da UFC apontando que o perfil de Custódio nas redes teria "caráter institucional" e seria gerido por uma coordenadoria da instituição.

Pessoal

A UFC rejeita a tese e diz que o vídeo "é manifestação legítima e democrática de um posicionamento individual do professor Custódio Almeida expresso por meio de conta de caráter pessoal na mídia social Instagram".

Horizontais

