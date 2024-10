Eleição incerta e disputada voto a voto

Foto: Adobestock CAPA - ELEICOES 2024-13

Novas rodadas das pesquisas Quaest, Real Time Big Data e Paraná divulgadas nos últimos dias mostram que, da mesma forma como começou, o 2º turno da eleição de Fortaleza segue "embolado" entre candidaturas de André Fernandes (PL) e Evandro Leitão (PT). Em praticamente todos os levantamentos maiores divulgados, os candidatos aparecem tecnicamente empatados dentro da margem de erro, com uma ou outra variação menor. Na tarde deste sábado, O POVO divulga a última rodada da pesquisa Datafolha para a disputa, que pode apontar as últimas tendências de migração de votos. A julgar pelos números do último levantamento, que davam 45% das intenções de voto para André e 43% para Evandro, eleição será acirrada até os momentos finais.

Pesquisas

Além da pesquisa Datafolha, divulgada pelo O POVO, também têm previsão de publicação para hoje os últimos levantamentos feitos pela Quaest e pela AtlasIntel para a disputa do 2º turno pela Prefeitura de Fortaleza.

Ganha e perde

Reta final da eleição foi marcada também por intenso acirramento entre as candidaturas na Justiça Eleitoral. Só nesta sexta-feira, foram várias as decisões derrubando ou liberando conteúdos das campanhas do PT e do PL.

PT

Campanha de Evandro, por exemplo, conseguiu veicular diversos Direitos de Resposta na TV após a campanha do PL associar o Partido dos Trabalhadores à "defesa de estupradores". Juiz viu "discurso de ódio" nas peças.

PL

Já o PL, por outro lado retirou do ar vídeos do PT que acusavam Fernandes de ter sido incluído em processos da "quebradeira" de 8 de janeiro. Ganhou também espaço nos perfis de José Guimarães (PT) e Acrísio Sena (PT).

Integração

O Grupo de Comunicação O POVO esteve presente no Fórum de Cooperação de Mídia da China-América Latina e Caribe (ALC), evento organizado pelo jornal Diário do Povo, da China, e realizado semana passada no Rio de Janeiro.

Brasil-China

Debatendo resultados dos dez anos de cooperação no Fórum China-Celac (Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos), o encontro teve participação do Diretor de Negócios do O POVO, Alexandre Medina.

Foto: José Cruz/Agência Brasil Indefinição sobre a aplicação da Lei Seca no Ceará

Sem confirmação de Lei Seca

O Ministério Público Eleitoral solicitou ontem a decretação de Lei Seca na eleição deste domingo em Fortaleza. Até a noite de ontem, no entanto, a Justiça ainda não tinha emitido posição o pedido, que reuniu assinaturas de 15 promotores.

Promessa

Articulador de Eduardo Girão (Novo) no 1º turno, o executivo Geraldo Luciano defendeu ontem no O POVO News sua declaração de voto a André Fernandes. Ele diz que, apesar da juventude, o deputado tem mostrado "brilho nos olhos".

"Farsa"

Candidato no 1º turno, George Lima (Solidariedade) defendeu posição oposta, dizendo que Evandro Leitão (PT) é o "mais preparado" para ser prefeito. "André não é esse personagem que criou, isso é banho de marketing", diz.

Horizontais

Presidente da Câmara Municipal, o vereador Gardel Rolim (PDT) condenou ontem fala do vereador Inspetor Alberto (PL) com ameaça contra o candidato do PT à Prefeitura de Fortaleza. /// Segundo o parlamentar, fala é "grave" e não pode ser tratada como "comum". Câmara avaliará resposta sobre o caso.