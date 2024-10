Evandro diz querer PDT em sua base aliada: "Vou procurá-los"

Foto: FCO FONTENELE Prefeito eleito Evandro Leitão no O POVO NEWS

Prefeito eleito de Fortaleza, o deputado Evandro Leitão (PT) esteve ontem na sede do Grupo de Comunicação O POVO, onde conversou com jornalistas sobre sua vitória na eleição e perspectivas para o novo governo. Afirmando que a definição da equipe de transição ficará para depois de um período de 15 dias de descanso que ele irá tirar após a "maratona" eleitoral, o petista disse que também irá procurar vereadores de fora de sua coligação para formar a base da gestão na Câmara Municipal de Fortaleza. Neste sentido, disse esperar contar com os oito vereadores eleitos pelo PDT na Capital, embora apenas dois deles - Adail Júnior (PDT) e Professor Enilson (PDT) - tenham o apoiado no 2º turno. Na eleição, Evandro contou com 23 dos 43 vereadores eleitos.

Recompor

Sobre o ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT), Evandro disse não ter "nenhuma dificuldade" em fazer "qualquer tipo de reconciliação", mas destacou surpresa negativa com o apoio do pedetista a André Fernandes (PL) no 2º turno.

Neutro nada

Já sobre Sarto, prometeu buscar diálogo, mas contestou tese de que o prefeito teria de fato exercido a "neutralidade" que anunciou no 2º turno. "Todos sabemos que nos bastidores ele atuou a favor da candidatura bolsonarista".

Prioridades

Sobre prioridades da gestão, reafirmou promessa de extinguir a Taxa do Lixo no início de 2025, além de atuar na redução de desigualdades por meio de um "tripé" de investimentos em saúde, educação e geração de empregos.

Iniciais

Na saúde, prometeu avaliar, "logo que assumir", a estrutura de toda a rede, assim como ampliar pontos de saúde da família e dos Caps. Na educação, meta será expansão do Tempo Integral e redução de filas para creches.

Em família

Cid Gomes (PSB) fez dura fala sobre o irmão Ciro Gomes (PDT) à Folha de S. Paulo, dizendo acreditar que ele e aliados "acabarão saindo" do PDT. Na fala, sinalizou acreditar que Ciro "concorda" com guinada à direita de aliados.

Falando nisso

Após um dia de silêncio, Roberto Cláudio se manifestou ontem sobre a eleição local. Parabenizando André Fernandes pela "bela campanha" na disputa, o ex-prefeito foi sucinto com Evandro, a quem desejou "sucesso na missão".

Foto: Reprodução Whatsapp O POVO INSPETOR Alberto (PL) em vídeo que resultou em inquérito na Polícia Civil

Pressão contra Alberto

Continua dando o que falar vídeo de Inspetor Alberto (PL) com maus tratos contra um porco. Ontem, o Conselho de Medicina Veterinária do Ceará e o deputado Célio Studart (PSD) entraram com pedidos de cassação do mandato do vereador pelo caso.

Fogo amigo...

Apesar de correligionária do vereador, a deputada Mayra Pinheiro (PL) publicou ontem, sem citar diretamente Alberto, nota repudiando "atos de crueldade e violência perpetrados contra animais durante a campanha eleitoral".

...ou ex-amigo

Vale lembrar que Mayra é suplente de deputada e ficaria mais "próxima" do Legislativo caso André Fernandes (PL) tivesse sido eleito no domingo. Ela era cotada também para assumir a Secretaria da Saúde na gestão do deputado.

Horizontais

Ainda não há manifestação, no entanto, do presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, Gardel Rolim (PDT), sobre o novo caso do vereador. /// Inspetor Alberto, por sua vez, mantém versão de que não tinha intuito de machucar o animal que aparece no vídeo, nem divulgou o vídeo em questão em suas páginas.