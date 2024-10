André Figueiredo: "Queremos reunificar o PDT e ter bom diálogo com Evandro"

Foto: Guilherme Gonsalves/ O POVO Deputado federal André Figueiredo, do PDT, em comitê de Evandro Leitão, eleito prefeito de Fortaleza

Presidente nacional em exercício do PDT, o deputado André Figueiredo (PDT) minimizou nesta terça-feira, 29, a possibilidade de desgastes internos no partido por conta da eleição deste ano em Fortaleza. Em entrevista à Rádio O POVO CBN, ele destacou que missão agora da sigla é “reunificar o partido” e “ter bom diálogo” com a gestão Evandro Leitão (PT).

No 2º turno, parte da sigla, incluindo André Figueiredo, declarou apoio a Evandro Leitão (PT), enquanto outra, liderada pelo ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT), ficou ao lado do deputado André Fernandes (PL). Divergência acabou gerando críticas internas entre pedetistas, que criticaram apoio de filiados da sigla ao bolsonarista.

Figueiredo, no entanto, minimiza o “racha”. Não vejo que essa eleição deixe mágoas, diferente do processo de 2022, que aí sim deixou muitas feridas no PDT. Esse processo foi maduro, respeitamos quem tomou uma posição divergente da direção nacional do partido, até porque declaramos inicialmente uma neutralidade”, disse o deputado.

“Com a própria evolução da eleição, tivemos grupos que foram para um lado e outros para o outro. Agora queremos reunificar o partido, termos um bom diálogo com o prefeito eleito Evandro Leitão, para que possamos dar continuidade e Fortaleza possa avançar cada vez mais, com geração de emprego e renda, com valorização da educação”, continua.