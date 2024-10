"Qualquer tipo de punição ao Ciro está totalmente descartada", diz Figueiredo

Foto: Samuel Setubal ANDRÉ Figueiredo, presidente nacional e estadual do PDT, tem o apoio de Ciro Gomes e de Roberto Cláudio

Presidente nacional em exercício do PDT, o deputado André Figueiredo rejeitou nesta segunda-feira, 29, rumores de que o ex-presidenciável Ciro Gomes (PDT) poderia ser expulso da legenda após “apoio velado” a André Fernandes (PL) na eleição em Fortaleza.

“Ciro é muito bem vindo ao PDT, é um grande quadro do PDT. Toda essa especulação foi por causa de algumas conversas que foram trocadas dentro do grupo da bancada, e algumas pessoas manifestaram insatisfação”, disse Figueiredo à rádio O POVO CBN.

A fala ocorre após deputados do PDT defenderem abertamente que o ex-ministro seja expulso do partido por conta da posição dele na eleição deste ano. Apesar de não ter declarado apoio formal a André Fernandes, Ciro atuado pela campanha do bolsonarista nos bastidores.

“Qualquer tipo de punição ao Ciro é completamente descartada, não passa de especulação, de ponderações individuais, que são legítimas, mas que não representam de forma alguma o pensamento majoritário do partido, que é hoje a unidade, e isso envolve logicamente nosso companheiro Ciro Gomes”, afirma ainda o pedetista.

Neste sentido, Figueiredo destaca que o partido já discordou de Ciro em outros momentos, inclusive com críticas que o pedetista faz ao governo Lula (PT). “Essas divergências são naturais”, disse, destacando ainda que não existe hoje qualquer discussão em pauta prevendo a saída do PDT da base do governo petista.