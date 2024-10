Vereadores protocolam novo pedido de cassação de Inspetor Alberto

Foto: Reprodução Whatsapp O POVO INSPETOR Alberto (PL) em vídeo que resultou em inquérito na Polícia Civil

Vereadores da bancada da esquerda na Câmara Municipal de Fortaleza apresentaram nesta terça-feira, 29, novo pedido de impeachment contra o colega Inspetor Alberto (PL), desta vez com assinaturas de vereadores, deputados estaduais e organizações civis.

A ação foi divulgada pelos vereadores Gabriel Biologia (Psol), Adriana Almeida (PT) e Adriana Gerônimo (Psol), que denunciam quebra de decoro de Alberto em vídeos que circularam durante a campanha eleitoral deste ano em Fortaleza.

Em uma das imagens, o vereador do PL aparece ameaçando o então candidato do PT, Evandro Leitão, que acabou vencendo a disputa. “Prepara o teu caixão, vagabundo”, diz Alberto. Em outro vídeo, ele aparece praticando maus tratos contra um porco, em referência ao nome do candidato petista.

“Chegou a hora de a gente agir e não ficar só assistindo o que a gente tem visto”, diz Gabriel Biologia. Segundo ele, o pedido reúne assinatura não só dos três vereadores, como de sete deputados estaduais e “dezenas” de representantes de movimentos da sociedade.

“É incompatível com a atividade parlamentar ações dessa natureza, ameaçar um candidato a prefeito de morte, fazer atos explícitos de violência, maus tratos com animais. Isso demonstra o tamanho da incoerência desse vereador. Pela violência extrema, pela falta de decoro parlamentar, vamos agora fazer esse pedido”, diz Adriana Gerônimo.



Mais cedo, o deputado federal Célio Studart (PSD) também apresentou outro pedido de cassação contra Inspetor Alberto, este mais fodado no episódio de maus tratos animais. O Conselho de Medicina Veterinária do Ceará também fez movimentação no mesmo sentido.