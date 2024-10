Fake News sobre urnas em Fortaleza não são só absurdas, como criminosas

Foto: Antonio Augusto/Ascom/TSE TSE - Tribunal Superior Eleitoral Urna eletrônica

O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) precisou voltar ontem a desmentir, por incrível que pareça, novas mentiras sobre o sistema eleitoral brasileiro. Desta vez, circulou no Kwai vídeo apontando que 6 mil urnas teriam sido trocadas no dia da eleição de Fortaleza, o que comprovaria uma fraude. A mentira é duplamente absurda. Em primeiro lugar, porque apenas quatro urnas foram substituídas na Capital - número 1.500 vezes menor. Em segundo, porque o número é superior inclusive ao total de equipamentos usado em toda a eleição de Fortaleza, que teve 5.274 urnas. O curioso é que os ataques ocorrem em ano onde a direita foi amplamente vitoriosa por todo o País, mas se restringem justamente à única Capital que teve vitória do PT. Diz muita coisa.

Reincidência

Outro adendo é que as mentiras, sempre baseadas em muita teoria da conspiração e poucos fatos, aparecem no momento em que o Congresso discute anistia para manifestantes do 8 de janeiro. Aprendemos pouco.

Fair play

Vale aqui destacar, aliás, posição positiva do candidato André Fernandes (PL) neste sentido. Confirmada a vitória de Evandro Leitão (PT), ele foi rápido em reconhecer legitimidade do processo e partir para a próxima.

Protesto

Recém-empossado deputado estadual, Apollo Vicz (PSD) defendeu ontem na Alece a cassação do vereador Inspetor Alberto (PL) por conta de vídeo de maus tratos contra um porco. Tese foi corroborada por vários deputados.

Reajuste

O Sindifort continua seu ciclo de seminários de olho em preparar a campanha salarial de categorias municipais para 2025. Nesta sexta-feira, 1º, encontro é no auditório da CDL e reunirá integrantes da Guarda Municipal.

Negócios

A Fundação Demócrito Rocha (FDR) e o Sebrae-CE realizam hoje, a partir das 13h30min, o seminário "Movimento Empreender: Vender para Crescer", com palestras e oficinas direcionadas a pequenas e médias empresas.

Remoto

Evento ocorre em formato híbrido, com programação presencial na Fábrica de Negócios do Sebrae, em Fortaleza, e transmissão online. Inscrições gratuitas na plataforma Sympla pelo link https://tinyurl.com/yseumru9.

Fábio Timbó visita O POVO

Candidato à presidência da OAB-CE, o advogado Fábio Timbó realizou ontem visita à sede do Grupo de Comunicação O POVO. Na ocasião, conversou com os jornalistas Guálter George e Ítalo Coriolano sobre sua plataforma para o órgão.

Apps

A Frente Parlamentar do Livre Mercado realizou café da manhã no Senado para defender a aprovação de emendas do grupo na regulamentação da Reforma Tributária. Uma delas prevê regime diferenciado para motoristas de app.

Custos

Pela proposta, motoristas seriam enquadrados como "nanoempreendedores", com tributação apenas sobre a renda líquida. Isso evitaria a tributação de rendimentos já afetados pelos próprios custos operacionais da ação.

Horizontais

O RioMar Papicu recebe mais uma vez, entre 8 de 10/11, os festivais Costume Saudável e Costume Gourmet, eventos que já dispensam apresentações. /// ERRAMOS: Fortaleza recebe em 28 e 29 de novembro o World Summit on Energy Transition, que reunirá especialistas nacionais e internacionais no debate em energia limpa.