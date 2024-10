Promotores se unem por investigação da PF contra Inspetor Alberto

Foto: Reprodução Whatsapp O POVO INSPETOR Alberto (PL) em vídeo que resultou em inquérito na Polícia Civil

O Ministério Público Eleitoral cobrou nesta terça-feira, 29, que a Polícia Federal instaure inquérito policial para investigar o vereador de Fortaleza, Inspetor Alberto (PL), por ameaças ao prefeito eleito Evandro Leitão (PT) e maus tratos cometidos contra um porco.

O ofício, assinado pelos 16 promotores eleitorais que atuam em Fortaleza, foi expedido diante da repercussão dos dois vídeos envolvendo o vereador que viralizaram durante os últimos dias da eleição deste ano na Capital.

“O parlamentar poderá responder pelos crimes de injúria praticada durante ato de campanha, previsto no artigo 326 do Código Eleitoral, e de maltratar, ferir ou mutilar animais, com base no artigo 32 da Lei Federal nº 9.605/1998”, diz ofício do MP Eleitoral.

No primeiro, vídeo o vereador aparece em ato da campanha de André Fernandes (PL) na Barra do Ceará e ameaça Evandro, chegando a ordenar o petista a “preparar” o próprio “caixão”. No segundo vídeo, ele aparece arrastando um porco pelas orelhas, em referência ao sobrenome de Evandro Leitão.