Comissionado denuncia assédio na Prefeitura após ir a festa da vitória de Evandro

Foto: FERNANDA BARROS FORTALEZA, CEARÁ, 17-03-2023 : Fachada do Paço Municipal, no centro de Fortaleza. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo)

O funcionário público Pedro Lucas de Oliveira Santos, até recentemente lotado em cargo comissionado na Secretaria da Conservação e Serviços Públicos de Fortaleza, denunciou nesta terça-feira, 29, ter sido alvo de assédio e perseguição política após ter participado de festa de comemoração da vitória de Evandro Leitão (PT) na eleição deste ano.

Em conversa com a coluna, Pedro Lucas relatou ter sido “convocado” pelo secretário-executivo da pasta, Laudelio Bastos, após aparecer em fotos da celebração, ocorrida no último domingo logo após o resultado do pleito. Na reunião, ele foi questionado por conta da participação no evento, que foi vista como uma forma de “traição”.

“Ele disse que eu fui desonesto com ele, que eu deveria ter dito que estava apoiando o Evandro e que ele não se preocupasse mais comigo”, relata Pedro Lucas, que gravou a conversa com o secretário-executivo. “Depois, ele afirmou que a exoneração iria acontecer (...) acho que pensando que eu iria ficar calado, mas eu não vou ficar”, afirma o funcionário.

Pedro Lucas afirma que trabalha na Secretaria da Conservação e Serviços Públicos há onze anos, durante as gestões Roberto Cláudio (PDT) e José Sarto (PDT). No início da campanha eleitoral, ele foi exonerado da pasta para atuar no comitê da candidatura de Sarto à reeleição. Passado o 1º turno, no entanto, ele foi readmitido na Prefeitura. Apesar da “ameaça”, Pedro Lucas ainda não foi exonerado do cargo.

O funcionário afirma que já registrou Boletim de Ocorrência sobre o caso, e que encaminhou também denúncia ao Ministério Público do Estado. Oficialmente, o prefeito José Sarto (PDT) declarou neutralidade no 2º turno da eleição em Fortaleza, sem apoio formal nem a Evandro Leitão nem a Roberto Cláudio (PDT).

Outros casos

Ex-aliados do prefeito, no entanto, relataram situações semelhantes à de Pedro Lucas. Secretários das Regionais 2 e 3 ao longo da gestão Sarto, Rennys Frota (PDT) e Pedro França (Cidadania) foram exonerados da gestão um dia após declararem apoio a Evandro na disputa. Para ambos, as demissões ocorreram em “retaliação” ao apoio ao petista.

“Quando secretário, ouvi do prefeito Sarto que o mesmo ficaria neutro quanto à disputa do 2º turno das nossas eleições municipais, e que nós estaríamos livres para seguir a opção eleitoral que melhor entendêssemos para nossa cidade. Decidi apoiar Evandro Leitão. Como retaliação, não só fui exonerado, como estão sendo perseguidos e exonerados os servidores com cargos comissionados ligados a nós”, disse Rennys nas redes.

Os casos motivaram inclusive denúncia apresentada pela campanha de Evandro contra 177 exonerações de Sarto na Justiça Eleitoral. Na última segunda-feira, 28, o próprio prefeito eleito reforçou acreditar que o pedetista “trabalhou nos bastidores” pela candidatura de André Fernandes, inclusive com exonerações da máquina municipal.

Procurada, a Prefeitura de Fortaleza disse que “nomeações e exonerações de cargos de confiança são discricionárias da gestão e não têm relação com as eleições”. Aliados do prefeito também descartam tese de “perseguição” contra exonerados da gestão, destacando que Dalila Saldanha (Educação), apoiadora de Evandro, segue na pasta.