Mulheres foram "fundamentais" para vitória de Evandro, diz deputado

Foto: Cíntia Duarte/ O POVO CAMINHADA mulheres com Evandro, ontem à tarde

O deputado Leonardo Pinheiro (Progressistas) destacou nesta quarta-feira, 30, papel “fundamental” da participação feminina na vitória de Evandro Leitão (PT) na eleição deste ano em Fortaleza. Neste sentido, destacou tanto simpatia do eleitorado feminino pelo petista quanto a atuação de mulheres do bloco governista no Ceará.

“Elas tiveram sabedoria e sensibilidade para entender que o projeto do Evandro tem experiência, equilibro emocional, e ele foi talhado para fazer uma gestão”, ressaltou, citando atuação da vice-governadora Jade Romero (MDB), da senadora Augusta Brito (PT) e da deputada Gabriella Aguiar (PSD), vice de Evandro, na campanha petista.

“Eu parabenizo essas grandes mulheres, que são guerreiras, elas sem dúvidas são gigantes. Os meus parabéns pela dedicação de vocês, pelo trabalho de incentivar as mulheres de Fortaleza a abraçarem a campanha do Evandro Leitão”, disse, mencionando também a primeira-dama do Estado, Lia de Freitas, e Cristiane Leitão, esposa de Evandro.



Durante a campanha, o tema da representação feminina foi levantado diversas vezes durante a eleição. Em um dos momentos mais tensos do 2º turno, campanha do PT investiu no resgate de falas polêmicas do adversário André Fernandes (PL) sobre o tema, incluindo vídeo em que ele ironiza o combate ao feminicídio.