Wagner diz ter convidado RC para o União e defende Girão em "partido maior"

Foto: FERNANDA BARROS Capitão Wagner e André Fernandes são nomes já conhecidos da oposição na Capital. Após posicionamento no segundo turno, Roberto Cláudio é um dos principais nomes que integram essa lista

Candidato derrotado no 1º turno da eleição em Fortaleza, o ex-secretário Capitão Wagner (União) disse nesta quinta-feira, 31, ter convidado o ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT) para se filiar ao União Brasil de olho no futuro da oposição no Ceará. A fala ocorreu durante entrevista de Wagner à jornalista Maisa Vasconcelos, da Rádio O POVO CBN.

“Até vou confessar aqui, em primeira mão, que eu convidei o Roberto Cláudio inclusive para vir para o União”, diz. Wagner destaca, no entanto, que a migração precisaria ser avaliada dentro da estratégia do bloco da oposição para as próximas eleições, que precisaria envolver a “conquista” do maior número de partidos possíveis.

“É muito mais interessante para o grupo que o Roberto Cláudio ou fique com o PDT ou pegue um partido que lhe dê mais tempo de TV, mais capilaridade, mais condição de agregar forças em 2026”, afirma, defendendo que a oposição ao PT no Estado forme uma base única de siglas nas próximas eleições estaduais.

“Penso diferente de alguns atores da oposição, que defendem ir todo mundo para um partido só. Disputar em um partido só é muito difícil. O que tem feito nossos adversários? Eles têm um conglomerado de partidos, que soma tempo de TV, soma estrutura”, disse.

Nesse sentido, ele diz defender inclusive que o senador Eduardo Girão (Novo) procure partido com maior estrutura de olho nesta estratégia. “Sou inclusive a favor que o Eduardo Girão procure um partido maior para ele, porque o Novo é nanico, infelizmente não tem capilaridade aqui no Estado do Ceará, Precisamos buscar partidos maiores, para somar forças para a gente poder lançar um candidato”, afirma.