Elmano defende endurecer lei contra progressão de pena em crimes graves

Foto: FÁBIO LIMA FORTALEZA-CE, BRASIL, 25-10-2024: Elmano de Freitas, governador. Governo realiza aulão Enem. (foto: Fabio Lima/ OPOVO)

O governador Elmano de Freitas (PT) defendeu nesta sexta-feira, 1º, que o Governo Federal adote “medidas práticas” de combate a organizações criminosas no País. Declaração foi feita após o petista participar de encontro entre Lula (PT) e governadores para discutir a questão da segurança pública em todo o País.

No encontro, chefes do Executivo concordaram em incluir um sistema integrado de segurança no texto da Constituição Federal. “Apenas colocar na Constituição, no entanto, é insuficiente para atender o reclamo e o medo que nosso povo sente”, destacou Elmano em entrevista à CNN. “É preciso medidas práticas”, continua o governador.

Neste sentido, Elmano propõe alterações na legislação processual brasileira e na Lei de Execução Penal, inclusive no sentido de dificultar progressões de pena. “Não podemos conviver com pessoas que têm cinco, seis homicídios e permanecem soltas ou tem uma progressão de regime. Não estamos mais enfrentando criminosos que praticam um crime aqui e outro acolá, até por questões sociais. São organizações poderosas”, disse.

Elmano também defende medidas práticas no sentido de “asfixiar” recursos de facções criminosas, com uso de estruturas como o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) para identificar a construção de empresas para a lavagem de dinheiro dessas organizações. “Temos que identificar como esse recurso do tráfico é movido no Brasil”, diz.