Vereadores apagam fotos pró-Fernandes

Foto: FÁBIO LIMA Gardel Rolim é presidente da Câmara de Fortaleza

P assadas as eleições, vereadores que integram a base do prefeito José Sarto (PDT) decidiram apagar ou arquivar fotos nas redes sociais onde declaravam apoio à candidatura de André Fernandes (PL) no 2º turno. Até agora, já deram "sumiço" nas imagens com o candidato os vereadores eleitos Kátia Rodrigues (PDT), Marcel Colares (PDT), Michel Lins (PRD), Cláudia Gomes (PSDB) e Germano He-man (Mobiliza). Presidente da Câmara Municipal, Gardel Rolim (PDT) também removeu fotos ao lado de Fernandes ou da campanha do PL do Instagram. Procurado pelo O POVO, a assessoria do vereador afirmou que as imagens foram arquivadas após o período eleitoral para manter linha editorial do perfil. Nos outros perfis, fotos de campanha ao lado de Sarto no 1º turno seguem ativas.

Em debate

Nos bastidores da Câmara, o "sumiço" das fotos já é lido como mostra de abertura do grupo para possível diálogo com o novo prefeito eleito Evandro Leitão (PT). Muitas conversas ainda devem ocorrer. A conferir.

PDT

Em mensagem à coluna, Marcel Colares afirma que o seu partido, o PDT, ainda discute se irá integrar ou não a base do prefeito eleito. "Devido à proximidade do pleito, as conversas estão em estágio inicial", destaca.

Estratégico

Já Gardel diz que ainda analisa o tema. Dos oito vereadores eleitos pelo PDT este ano, apenas Adail Júnior e Professor Enilson apoiaram Evandro no 2º turno. A sigla, no entanto, será importante para a governabilidade do prefeito.

Caso Alberto

Continua forte pressão para que a Câmara Municipal de Fortaleza tome providências sobre recentes polêmicas envolvendo o vereador Inspetor Alberto (PL), após vídeos com ameaças e maus-tratos viralizarem durante as eleições.

Em pauta

Em uma das imagens, o vereador aparece maltratando um porco, em referência ao nome de Evandro Leitão (PT). Grupo de vereadores promete se "revezar" em cobranças para que a Mesa Diretora tome medidas sobre o caso.

Cearense

Foto: Tatiana Fortes em 21/06/2015 Emiliano Queiroz dá nome a teatro localizado no Centro de Fortaleza

O Sesc estreia em 15 de novembro a exposição "Emiliano Queiroz - De Aracati para o Mundo", que ficará no Espaço das Artes de Aracati. Mostra homenageia a carreira do ator, que faleceu no mês passado aos 88 anos.

André em "turnê" por Fortaleza

André Fernandes (PL) anunciou semana passada que fará agenda de visitas a bairros de Fortaleza para "agradecer" por votos que teve na eleição deste ano. Pelo visto, deve cumprir até o fim licença de 120 dias que tirou no início de setembro.

Rodízio

Com isso, continua na Câmara dos Deputados a suplente Mayra Pinheiro (PL). Com expulsão do PL já anunciada, o deputado Júnior Mano também está hoje de licença, abrindo vaga para o suplente Tadeu Oliveira (PL).

Em alta

Ministro Camilo Santana (Educação) teve fim de semana em alta nos holofotes nacionais. Durante toda a preparação do Enem, participou de atos com o presidente Lula anunciando aumento expressivo de inscritos para a prova.

Horizontais_

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Ceará (CAU-CE) realiza entre 9 de 10 de novembro o 1º Encontro de Arquitetura e Urbanismo Negro e Indígena do Estado. Evento é gratuito, aberto ao público - com turmas de 60 vagas no dia 9 e 25 vagas no dia 10 - e acontecerá no Kuya - Centro de Design do Ceará do Moura Brasil.