Vereadores aguardam Evandro para discutir sucessão do Legislativo

Foto: AURÉLIO ALVES Prefeito eleito Evandro Leitão

Vereadores de Fortaleza ainda esperam chegada "de fato" do prefeito eleito Evandro Leitão (PT) para discussões em torno da sucessão da presidência da Câmara Municipal de Fortaleza. Em conversas com a coluna, maioria dos parlamentares afirma que ainda há pouca movimentação pela disputa, hoje com nomes como Eudes Bringel (PSD), Léo Couto (PSB), Bruno Mesquita (PSD), Ronaldo Martins (Republicanos), Adail Júnior (PDT) e o atual presidente, Gardel Rolim (PDT), entre os mais citados. Questão ainda depende do início da transição entre as gestões de José Sarto (PDT) e Evandro e retorno do petista de "período sabático" anunciado após a maratona eleitoral. Como de costume, a própria configuração do governo pode alterar a disputa na Casa.

Negociação

O critério para a definição varia a depender do perguntado. Há quem defenda a concessão como forma de "puxar" o PDT para a base. Ou quem ache que siglas menos contempladas, como PSB e Republicanos, mereçam essa "moral".

Plenário

Evandro Leitão, aliás, estará presente hoje em sessão da Assembleia Legislativa do Ceará que irá marcar a reabertura oficial do Plenário 13 de Maio, destruído em incêndio registrado na Casa em junho deste ano.

Andrépalooza

Candidato do PL na eleição deste ano, André Fernandes (PL) iniciou ontem no Conjunto Ceará "giro" por bairros de Fortaleza de olho em agradecer votos na eleição deste ano. Amanhã, evento será na Praça do Polar, no Vila Velha.

On tour

Quem não acompanhou o ato do correligionário foi o presidente do PL Ceará, Carmelo Neto. Desde ontem, ele está na Flórida, nos EUA, onde acompanha a eleição americana com a esposa, a vereadora eleita Bela Carmelo (PL).

Em viagem

Outros que estão pelas terras do Tio Sam são os deputados federais Dra. Mayra (PL) e José Airton Cirilo (PT). Este último foi um dos poucos aliados de Lula (PT) a viajar ao País, a convite do Partido Democrata.

Performance

Tudo pronto para o 6º Festival Internacional Imaginários Urbanos, que reúne mostras e seminário de videoperformance. Festival começa dia 9 no Hub Cultural Porto Dragão. Programação no Instagram @imaginarios_arte.

Foto: Reprodução/YouTube/PDT 12 Presidente em exercício do PDT, deputado federal André Figueiredo, durante discurso em congresso nacional do partido

PDT fecha com Motta

Mesmo aliado próximo de Elmar Nascimento (União-BA), André Figueiredo (PDT-CE) participou ontem de ato onde o PDT declarou apoio ao candidato de Arthur Lira (PP-AL) para a Presidência da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB).

Bola fora

No anúncio, o líder do PDT na Casa, Afonso Motta (RS), declarou que Elmar já teria oficialmente desistido da disputa. Ontem, Motta recebeu apoios do PSDB, Cidadania, PSB e PDT, o que praticamente "sela" resultado.

Não deu

Vale lembrar que Elmar esteve presente no 2º turno da eleição em Fortaleza, em visita articulada por Figueiredo para mostrar apoio a Evandro Leitão (PT). Ele esperava, com o gesto, receber votos de cearenses na disputa.

Horizontais

O Centro de Eventos irá receber, nos dias 22 e 23 de novembro, 2ª edição do Expo Favela Innovation, feira de empreendedorismo voltada para o público das periferias. /// Presenças do ministro Camilo Santana (Educação), do governador Elmano de Freitas (PT) e do prefeito de Recife, João Campos (PSB), confirmadas.