Sarto diz que já definiu equipe de transição, mas aguarda nomes de Evandro

Foto: Guilherme Gonsalves/O POVO SARTO em sua primeira aparição após perder às eleições

O prefeito José Sarto (PDT) afirmou nesta quarta-feira, 6, que já definiu nomes da equipe que irá cuidar da transição entre a atual gestão e o governo do prefeito eleito Evandro Leitão (PT). O pedetista destaca, no entanto, que aguarda comunicação de nomes do prefeito eleito para formalizar o início do processo.

“Já definimos os integrantes da atual administração, preparamos relatórios e estabelecemos local para a transição de governos. A Prefeitura de Fortaleza publicará o decreto que formaliza o início dos trabalhos quando forem informados os nomes que compõem a equipe do prefeito eleito”, publicou o prefeito nas redes sociais.