Equipe de Sarto reúne cúpula da gestão com Renato coordenador; veja nomes

Foto: Guilherme Gonsalves/O POVO SARTO em sua primeira aparição após perder às eleições

O prefeito José Sarto (PDT) irá divulgar daqui a pouco nomes da equipe que fará a transição entre sua gestão e o governo do prefeito eleito Evandro Leitão (PT) na Prefeitura de Fortaleza. Nomes obtidos pela coluna incluem uma série dos secretários mais próximos do atual prefeito, com Renato Lima (Governo) como coordenador do grupo.

Além de renato, incluem a equipe os secretários Samuel Dias (Infraestrutura), Fernando Oliveira (Procuradoria Geral do Município), Juliana Guimarães (Controladoria Geral do Município), Manuela Nogueira (Coordenação Especial de Programas Integrados) e Mário Fracalossi (Planejamento, Orçamento e Gestão).

Os nomes devem ser anunciados oficialmente na tarde desta quinta-feira, 7. Os nomes também serão incluídos em decreto que deve ser publicado na edição do Diário Oficial do Município também nesta quinta-feira.



Confira a equipe de transição de Evandro Leitão:

Gabriella Pequeno Costa Gomes de Aguiar (PSD), coordenadora, deputada estadual, vice-prefeita eleita e filha do ex-deputado Domingos Filho (PSD)

- Francisco de Castro Menezes Júnior, o Júnior Castro, prefeito de Chorozinho e presidente da Aprece

- Hélio das Chagas Leitão Neto, o Hélio Leitão, ex-presidente da OAB-CE, ex-secretário da Justiça do Estado e hoje conselheiro federal da OAB e assessor jurídico e de relações institucionais da presidência da Assembleia Legislativa

- Luís Sérgio Menezes da Costa, diretor do Departamento de Finanças, Orçamento e Contabilidade da Assembleia Legislativa

- Osvaldo José Rebouças, auditor fiscal da Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz), professor de Direito Tributário

- Guilherme de Figueiredo Sampaio, presidente do PT em Fortaleza, deputado estadual em exercício e vereador licenciado de Fortaleza. Foi secretário da Cultura do Estado na gestão Camilo Santana (PT)Laila Freitas e Silva, coordenadora de Comunicação Legislativa da Assembleia

Confira a equipe de transição de José Sarto:

- Renato Lima, secretário de Governo

- Samuel Dias, secretário da Infraestrutura

- Fernando Oliveira, procurador-geral do Município

- Juliana Guimarães, secretária-chefe da Controladoria Geral do Município

- Manuela Nogueira, coordenadora especial de programas integrados

- Mario Fracalossi, secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão