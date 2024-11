Juíza fixa data de julgamento de Inspetor Alberto por calúnia contra Camilo

Foto: Divulgação/Câmara Municipal e Angelo Miguel/Divulgação/MEC Inspetor Alberto e Camilo Santana estão em polos opostos na política e na Justiça

A juíza da 13ª Vara Criminal de Fortaleza fixou nesta quinta-feira, 7, data da audiência de instrução e julgamento de ação penal movida contra Inspetor Alberto (PL) por conta de queixa-crime apresentada pelo ministro Camilo Santana (PT) pelo suposto crime de calúnia. O julgamento do caso ficará para 4 de novembro de 2025, às 14h30min.

A ação foi recebida pela Justiça no final de outubro, após audiência de conciliação “relâmpago” entre os dois – que durou 45 segundos – acabar sem acordo. O caso envolve video publicado por Alberto nas redes sociais em junho de 2022, onde o vereador desafia Camilo, o associa a casos de corrupção e diz que ainda irá ver o ministro “preso e algemado”.

Segundo a defesa do petista, fala “ultrapassa o debate político ou a liberdade de opinião”, tendo intenção de “ferir a honra” do ministro. “Possivelmente como forma de angariar capital político para as eleições que se aproximavam”, diz. Na ação, Camilo cobra ainda uma indenização, que seria revertida em doações para o Instituto da Primeira Infância (Iprede).

Em defesa prévia apresentada no último dia 3 de novembro, Inspetor Alberto “nega veementemente” a prática do crime de calúnia no caso. “Os fatos não ocorreram exatamente como estão narrados na exordial acusatória, o que se provará no decorrer da instrução processual,utilizando para isso todos os meios legais de prova acolhidos”, diz.