Transição: Sarto espera Evandro, Evandro espera Sarto

Foto: Samuel Setubal / O POVO Sarto x Evandro: veja simulação Datafolha para o 2º turno em Fortaleza (CE)

O prefeito José Sarto (PDT) afirmou ontem que já definiu nomes da equipe que irá cuidar da transição entre a atual gestão e o governo do prefeito eleito Evandro Leitão (PT). O pedetista destaca, no entanto, que ainda aguarda comunicação dos nomes do prefeito eleito para formalizar o início do processo. "Já definimos os integrantes da atual administração, preparamos relatórios e estabelecemos local para a transição de governos. A Prefeitura de Fortaleza publicará o decreto que formaliza o início dos trabalhos quando forem informados os nomes que compõem a equipe do prefeito eleito", publicou o prefeito nas redes sociais. Segundo a norma da transição, ambos deverão indicar pelo menos três integrantes cada, com o petista escolhendo um coordenador.

Norma

Neste sentido, a Prefeitura destaca instrução normativa 1/2016 do Tribunal de Contas do Estado (TCE). Em seu artigo 3º, parágrafo 4º, o documento prevê a comunicação do prefeito eleito como passo inicial para a transição.

Alto lá

Aliados do petista, no entanto, expõem tese no sentido oposto, "jogando a bola" do movimento para o petista. Até agora, único nome fechado de ambas as equipes é o da vice Gabriella Aguiar (PSD), anunciada pelo próprio Evandro.

On tour

Continuava até ontem viagem do presidente do PL Ceará, Carmelo Neto, nos EUA de olho em acompanhar as eleições americanas. Hoje, André Fernandes (PL) fará ato às 19h na Praça do Polar, no Vila Velha.

Saúde e TEA

A Escola de Saúde Pública lança hoje a primeira turma do Curso Básico de Assistência ao Transtorno do Espectro Autista (TEA). Cerca de 50 profissionais terão treinamento especial para o atendimento inclusivo de pessoas autistas.

Logística

Fortaleza recebe entre 27 e 28 de novembro a 19ª Expolog. Evento conta com palestra de Angelino Caputo, diretor da Associação Brasileira de Terminais e Recintos Alfandegados (ABTRA).

Pecém

Gestora do Porto do Pecém, a Tecer Terminais comandará painel sobre o setor no primeiro dia de evento, das 16h30min às 18h. Mediação de Carlos Alberto Nunes, diretor comercial da empresa.

Alece reabre plenário

A Assembleia Legislativa inaugurou ontem reforma do Plenário 13 de Maio, que havia sido destruído após incêndio ocorrido em junho. Foi também primeiro grande "retorno" do presidente da Casa, Evandro Leitão (PT), após vitória na eleição.

Escolha

Recém-eleito prefeito de Orós, o suplente Simão Pedro (PSD) irá renunciar para ser efetivado na Alece. Ele fica na vaga de Gabriella Aguiar (PSD), eleita vice em Fortaleza, e abre prefeitura para a própria mãe, que era sua vice.

Educação

A Comissão de Educação Básica da Assembleia Legislativa aprovou ontem projeto de Larissa Gaspar (PT) e Renato Roseno (Psol) que inclui normas de educação indígena como conteúdo transversal na grade curricular do Estado.

Horizontais_

O Instituto JCPM, braço social do grupo que administra os shoppings RioMar, fechou parceria com o Senac Ceará para curso de capacitação de jovens de comunidades do entorno do RioMar Papicu em sobremesas industriais. /// Os cursos continuam entre hoje e amanhã, com informações na unidade do Sesc no shopping.