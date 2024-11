Base aliada vai lançar Fernando Santana para a presidência da Alece

Foto: FÁBIO LIMA Fernando Santana (PT)

A base do governo Elmano de Freitas (PT) definiu no último fim de semana que o deputado Fernando Santana (PT) será o representante do bloco governista na eleição pela presidência da Assembleia Legislativa do Ceara. A decisão foi tomada na última sexta-feira, após reunião entre Elmano, o ministro Camilo Santana (PT) e uma série de deputados. Apesar de já confirmada entre deputados, a escolha de Fernando ainda não foi "oficializada", com outras conversas entre membros da base aliada ainda devendo ocorrer nos próximos dias. Vice-presidente da Alece nas últimas três composições da Mesa Diretora, o deputado pode chegar ao comando do Legislativo após ser derrotado por Glêdson Bezerra (Podemos) na disputa pela Prefeitura de Juazeiro do Norte.

Consenso

A ideia do governo é que a escolha seja feita de maneira "consensual", ouvindo outros membros da base aliada. Atualmente, diversos outros nomes se colocam como pretensos candidatos na disputa pelo Legislativo.

No páreo

Entre outros nomes que seguem no páreo, estão o ex-secretário de Desenvolvimento Econômico, Salmito Filho (PDT), o atual líder do governo na Casa, Romeu Aldigueri (PDT), e o deputado Osmar Baquit (PDT).

A ver

A definição de Fernando Santana, no entanto, ainda precisará passar por outros acordos na Casa. Até ontem, outros pré-candidatos na disputa "desconheciam" o acordo fechado entre Elmano, Camilo e parlamentares.

Licença

André Fernandes (PL) confirmou data para retomar o mandato na Câmara dos Deputados: 10 de janeiro de 2025. Com isso, deverá exercer até o final licença de 120 dias que tirou para a eleição deste ano em Fortaleza.

Aliados

Até o final da licença do deputado, continua no exercício do mandato a suplente Mayra Pinheiro (PL), que chegou a ser cotada para a Secretaria da Saúde no caso da vitória de Fernandes na disputa da Capital.

Participação

Governo Elmano continua "recompondo" mudanças temporárias ocorridas durante a campanha deste ano em Fortaleza. Na sexta-feira, o advogado Miguel Braz foi novamente nomeado executivo da Articulação Política.

Foto: Foto: Junior Pio / Alece Gabriella Aguiar (PSD), vice-governadora eleita

Transição já pode começar

Já estão tomadas todas as medidas necessárias para o início do processo de sucessão entre as gestões José Sarto (PDT) e Evandro Leitão (PT) em Fortaleza. Processo será coordenado pela vice eleita, Gabriella Aguiar (PSD).

Protocolo

Agora, Gabriella deverá anunciar o agendamento da primeira reunião entre as duas equipes, que devem começar a trocar informações de olho no início dos trabalhos do novo governo em janeiro do próximo ano.

Relatórios

Coordenada pelo secretário Renato Lima (Governo), a equipe da atual gestão Sarto afirma que já elabora relatórios para o processo de transição desde o fim do primeiro turno da eleição, no início de outubro.

Horizontais

O Festival Choro Jazz, patrocinado pela Petrobras, tem shows de Menescal e Leila Pinheiro, Armandinho, Samuel Rocha, Theresa Rachel e Rebeca Câmara, entre outros, no Dragão do Mar, nos dias 30/11 e 1/12. De 3 a 8/12 a programação segue para Jericoacoara, com João Bosco, Vanessa Moreno, Nayra Costa e outros.