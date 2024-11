Evandro e Sarto se reúnem nesta terça-feira no Paço Municipal

Foto: Fabio Lima: OPOVO José Sarto e Evandro Leitão, em cumprimento no ano de 2023

O atual prefeito José Sarto (PDT) e o prefeito eleito Evandro Leitão (PT) se encontrarão na manhã desta terça-feira, 12, para a primeira reunião oficial de início dos trabalhos de transição entre as gestões. O encontro, que tem o objetivo de alinhar oficialmente os primeiros passos do processo, foi confirmado pela Prefeitura de Fortaleza e irá ocorrer a partir das 9h no Paço Municipal. Na ocasião, os dois deverão acertar detalhes como, por exemplo, o local onde ocorrerão as reuniões entre as equipes nomeadas por Evandro e Sarto. Os "times" foram indicados pelos dois gestores na semana passada e terão como coordenadores a vice-prefeita eleita Gabriella Aguiar (PSD) - pela parte de Evandro - e o secretário Renato Lima (Governo) - pela parte de Sarto.

Raio-X

A atual gestão afirma que relatórios que irão auxiliar os trabalhos de transição - e que incluem um "raio-X" da máquina municipal - já estão em elaboração desde a confirmação do resultado do 1º turno da eleição.

Cronograma

A expectativa é que, na reunião desta terça-feira, as duas gestões já definam os dias e horários dos primeiros encontros entre as duas equipes. Segundo o TCE, encontro inicial pode ocorrer até 18 de novembro.

Pressa

Aliados de Evandro demonstram certa "pressa" em iniciar os trabalhos da transição. Segundo nomes ouvidos pelo O POVO, diagnóstico rápido é essencial para definir o ritmo das primeiras ações da gestão.

Silêncio

Deputados estaduais do PDT preferiram não comentar ontem definição puxada por Camilo Santana (PT) e Elmano de Freitas (PT) em lançar Fernando Santana (PT) como candidato da base aliada para a presidência da Alece.

Estratégico

Procurados pela coluna sobre a decisão, diversos pedetistas - que hoje possuem a maior bancada da Casa - preferiram ainda não se manifestar. Qualquer fala deve ficar para depois de conversas entre a bancada.

Conversa

Vale lembrar que o PDT possuía hoje pelo menos quatro pré-candidatos à presidência do Legislativo - Osmar Baquit, Guilherme Landim, Salmito Filho e Sérgio Aguiar. A posição, no entanto, deve ficar com o PT.

Foto: Yuri Allen/Especial para O POVO Concha Acústica da UFC será nomeada em homenagem ao ex-aluno Bergson Gurjão Farias, assassinado durante a ditadura militar

RC questiona decisão da UFC

O ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (PDT), divulgou vídeo ontem criticando decisão do Conselho da UFC de renomear o auditório da Concha Acústica da reitoria para Bergson Gurjão, em homenagem a estudante assassinado pela ditadura militar.

História

Na publicação, RC chamou a mudança de "lamentável", destacando que o local trazia antes o nome de Antônio Martins Filho, fundador da UFC e primeiro reitor da instituição. Homenagem que, segundo ele, estaria sendo "apagada".

Informal

Em nota, a Reitoria da UFC afirma, no entanto, que a homenagem ao local era apenas informal, nunca tendo ocorrido de forma oficial. Destaca ainda que Martins Filho batiza outros dois equipamentos da universidade.

Horizontais

São batizados com o nome do fundador da UFC tanto o auditório da Faculdade de Direito, curso historicamente ligado ao reitor, quanto o auditório do prédio da Reitoria. Curiosamente, este último espaço até julho de 2018 homenageava Humberto de Alencar Castelo Branco, primeiro presidente da ditadura militar.