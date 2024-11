Justiça Eleitoral multa RC em R$ 10 mil por ataques a Evandro

Foto: FERNANDA BARROS ROBERTO Cláudio na campanha eleitoral na qual apoiou André Fernandes

O juiz da 115ª Zona Eleitoral de Fortaleza condenou nesta terça-feira, 12, o ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT) em R$ 10 mil pelo impulsionamento de ataques contra Evandro Leitão (PT) nas redes sociais durante a campanha eleitoral deste ano na Capital. Caso envolve vídeos divulgados por Roberto Cláudio onde o pedetista tanto criticava gestão do governo Elmano de Freitas (PT) na segurança pública quanto acusava Evandro de tentar "censurar" adversários na disputa. Pelo menos duas publicações neste sentido teriam sido impulsionadas pelo pedetista nas redes, o que foi considerado propaganda irregular. "As publicações devem ser consideradas irregulares porque foram contratadas por pessoa natural, com impulsionamento", diz o juiz. O ex-prefeito pode recorrer.

Opinião

Em sua defesa, RC alegou que "exerceu apenas seu direito constitucional à liberdade de expressão, limitando-se a criticar a atuação pública de um adversário político, sem ultrapassar os limites permitidos pela legislação".

Resposta

"Importante frisar, que o impulsionamento de conteúdo foi realizado de maneira lícita, sem qualquer intenção de prejudicar o processo eleitoral, e que o conteúdo publicado não configura propaganda negativa vedada", continua.

Estado

Clima na Alece já caminha para o consenso na indicação de Fernando Santana (PT) para a presidência da Casa. Deputados do PDT, no entanto, ainda continuam em silêncio sobre a escolha do petista por parte de líderes da base.

Município

Já na Câmara Municipal, por outro lado, clima ainda é de que há muita conversa pela frente para definição do próximo presidente da Casa. Nomes dos mais citados até agora é de Léo Couto (PSB), muito ligado a Camilo.

Hospital da PM

O deputado Felipe Mota (União) puxou ontem um cordão de críticas contra decisão do governo Elmano de Freitas (PT) em entregar o Hospital José Martiniano de Alencar de volta para atendimento exclusivo da PM.

Convite

Até mesmo Sargento Reginauro (União) criticou a ação, afirmando que saída do SUS pode precarizar equipamentos na unidade. Dra. Silvana (PL) defendeu convocar a secretária Tânia Mara (Saúde) para falar sobre o caso.

Foto: FÁBIO LIMA Prefeito José Sarto (PDT) e prefeito eleito Evandro Leitão (PT) na abertura dos trabalhos da transição, no Paço Municipal

Transição tem pontapé inicial

Após reunião entre Evandro Leitão (PT) e José Sarto (PDT), começou oficialmente ontem o processo de transição entre as gestões na Prefeitura de Fortaleza. Fase inicial deve focar na análise de contas e convênios, com nova reunião amanhã.

Aracati

Começa nesta sexta-feira, 15, o 7º Festival de Gastronomia e Cultura de Aracati, que ocorre todos os dias até domingo, 17, e reúne mais de 230 expositores. Evento ocorre na Rua Grande, principal avenida do município.

Cascavel

Já no final do mês, entre os dias 28 e 30 de novembro, é a Praia da Caponga, em Cascavel, que recebe outro evento com música e gastronomia, com a 16ª edição do Festival da Sardinha. Programação gratuita.

Horizontais

A Companhia Docas do Ceará celebrou nesta semana contato com a Somos Um, organização social que irá desenvolver projetos voltados para moradores do Grande Mucuripe, entorno do porto administrado pelo órgão. /// Organização já começou a coletar dados sobre comunidades da região.