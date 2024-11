Evandro e Elmano articulam R$ 1,9 bi para Metrofor

Foto: FERNANDA BARROS Governador Elmano de Freitas e o Rui Costa a Fortaleza em reunião da PAC em Fortaleza

O governador Elmano de Freitas (PT) e o prefeito Evandro Leitão (PT) participaram ontem em Fortaleza de reunião com o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa (PT), de olho em discutir novos investimentos do Governo Federal em Fortaleza. Neste sentido, o Estado teria fechado dois novos aportes para a Capital cearense, um deles em R$ 1,9 bilhão para obras da Linha Leste do Metrô de Fortaleza (Metrofor). Além do novo investimento na malha metroviária, os petistas também acertaram nova verba para intervenções de mobilidade urbana na Região Metropolitana de Fortaleza, incluindo R$ 80 milhões para obras do Anel Viário Metropolitano. Todas as ações devem ser incluídas no novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do governo Lula (PT).

Moradia

Outro ponto incluído na conversa entre Elmano, Evandro Leitão e o ministro Rui Costa foi a possível inclusão de novas unidades do programa Minha Casa Minha Vida na "fila" para a construção em Fortaleza.

Cifra alta

O Novo PAC inclui diversas outras ações de grande porte em andamento no Estado, como obras da Transnordestina e ações do Água para Todos no Interior do Estado. Investimentos em 2024 tinham orçamento em R$ 44,1 bi.

2040

Foi "resgatado" para a pauta da Câmara Municipal projeto de 2020, ainda da época de Roberto Cláudio (PDT), criando o Sistema de Gestão para Resultados da Prefeitura de Fortaleza, ligado ao programa Fortaleza 2040.

Surpresa

Parado no Legislativo desde 2020, o projeto foi incluído na pauta de hoje, mas ainda passará pelas comissões. Aliados de Evandro Leitão (PT) estranharam movimentação da ação na "reta final" da gestão do PDT.

Empolgado

Um dos primeiros políticos do Ceará a apostar na migração de Evandro Leitão para o PT, o deputado De Assis Diniz (PT) embarcou agora na campanha de eleição de Fernando Santana (PT) para a presidência da Assembleia Legislativa.

Cadeiras

Com bençãos de Camilo Santana (PT) e Elmano de Freitas (PT), Santana iniciou agora processo de negociação com outros integrantes da base de olho na formação da chapa. Atuais petistas ainda serão ouvidos.

Foto: Érika Fonseca/CMFor Vereador Léo Couto (PSB)

Léo cresce para a CMFor

Citado ontem pela coluna como nome com crescente favoritismo para assumir a presidência da Câmara Municipal, o vereador Léo Couto (PSB) ampliou ainda mais seu nome na bolsa de apostas de colegas para assumir o comando do Legislativo em 2024.

Composição

Na noite de ontem, colegas já davam o nome de Couto como certo, embora decisão permaneça no plano do "extraoficial". Composição envolveria até ida de Eudes Bringel (PSD) para o comando da Articulação Política da gestão.

PDT na base?

Vice ficaria para Adail Júnior (PDT), um dos dois pedetistas que apoiaram Evandro no 2º turno. Ontem, circulou foto de Evandro com Kátia Rodrigues (PDT), uma das pedetistas que era mais alinhada a José Sarto (PDT).

Horizontais

A Associação Fortaleza Azul, organização formada por autistas e seus familiares, está arrecadando doações para a 6ª edição do Bazar FAZ BEM, marcado para 7 de dezembro, a partir das 9h, na sede da instituição (rua Elizeu Oriá, 970, Sapiranga). /// Todo o valor arrecadado irá para ações de inclusão para pessoas com autismo.