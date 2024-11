"Ele já vinha se sentindo excluído das decisões", diz Lia sobre Cid e PT

Foto: JÚLIO CAESAR FORTALEZA-CE, BRASIL, 0910-2024: Sessão da ALECE após o primeiro turno da eleição municipal de 2024. Na foto: Lia Gomes, (Foto:Júlio Caesar/O Povo)

Irmã de Cid Gomes (PSB), a deputada Lia Gomes (PDT) confirmou rompimento entre o senador e o governo Elmano de Freitas (PT) no Ceará. Segundo ela, decisão foi motivada pela escolha, feita por Elmano e Camilo Santana (PT), de lançar Fernando Santana (PT) para a presidência da Assembleia Legislativa.

“Há um tempo ele já vinha se sentindo excluído das decisões e, enfim, ele resolveu que não fazia mais sentido continuar fazendo parte do grupo”, disse, em entrevista à coluna. “(A indicação de Santana) foi a gota d’água, de um desgaste que já vem acontecendo, que ele já vinha se pronunciando que não concordava com essa hegemonia”, continua.

Fala se refere à concentração de várias das principais posições do poder no Ceará – como Governo do Estado e Prefeitura de Fortaleza – com o PT, algo que já vem sendo criticado por Cid desde a formação de chapas para 2024. “Ele sentiu que não estava sendo respeitado como alguém que teve papel crucial para a formação desse grupo”, diz, sem excluir a própria escolha de Evandro Leitão (PT) como candidato à Prefeitura de Fortaleza.

Lia avalia que “ainda é cedo” para avaliar qual deverá ser o reflexo da decisão na atual composição do PSB Ceará. “É algo ainda muito recente, tivemos essa conversa anteontem, e agora ele chamou ontem só para comunicar, para que os deputados não soubessem por outras fontes. Mas não se aprofundou, isso será em outro momento”, diz.

Questionada se Cid teve alguma conversa com o irmão Ciro Gomes (PDT) em meio ao rompimento, Lia brinca: “Essa é sempre uma esperança de irmã, a gente espera que aconteça”, diz, embora afirme que tal conversa ainda não tenha ocorrido.