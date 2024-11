Barracas da Praia do Futuro terão feirão para seleção de empregos nesta terça

Foto: Samuel Setubal Proposta da SPU pretende limitar tamanho das barracas de praia a 800m2

A Associação dos Empresários da Praia do Futuro (AEPF) irá realizar nesta terça-feira, 19, um feirão de empregos para recrutamento e seleção de trabalhadores da área de alimentação. Evento ocorre das 9h às 16h na barraca Marulho.

Segundo a AEPF, estarão disponíveis cerca de 200 vagas de emprego em regime temporário e por prazo indeterminado (CLT), todas em barracas da Praia do Futuro. Vagas incluem funções para garçom, pieiro, auxiliar de cozinha, cumim, auxiliar de limpeza, recepcionista e cozinheiro, entre outras.

Para participar, é necessário comparecer ao local portando documentos e currículo atualizado. A ação é realizada em parceria com o Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT-Sine) e integra a programação do I Festival da Praia do Futuro, que acontece até domingo, dia 24 de novembro.