Elmano reuniu "gabinete de crise" petista após rompimento de Cid

Foto: Fabio Lima Elmano de Freitas e Cid Gomes

O governador Elmano de Freitas (PT) reuniu nesta segunda-feira, 18, em Fortaleza um “gabinete de crise” com uma série de lideranças petistas após vir a público o rompimento do senador Cid Gomes (PSB) com o seu governo no Ceará.

A reunião incluiu, além de Elmano, o deputado José Guimarães (PT), o líder do bloco governista na Assembleia Legislativa, De Assis Diniz (PT), o secretário da Articulação Política Waldemir Catanho (PT), a senadora Augusta Brito (PT), o presidente do PT Ceará, Conin Filho, e o deputado Fernando Santana (PT).

No encontro, o petista informou correligionários sobre o aprofundamento de divergências com Cid, que teriam atingido ápice com indicação de Fernando Santana para a presidência da Alece. Se dizendo solidários com o governador, líderes petistas reforçaram entendimento pela manutenção da indicação do deputado.

Conforme a imprensa local vem registrando, racha entre Cid Gomes e Elmano atingiu "gota d'água" após Santana ser indicado sem que o senador ou o PSB fossem consultados. Cid, no entanto, já estaria incomodado há algum tempo por conta de sua pouca participação em decisões de rumo do grupo governista no Ceará.