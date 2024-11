Retroceder de Fernando Santana seria "desmoralização" de Elmano, diz Guimarães

Foto: JÚLIO CAESAR FORTALEZA-CE, BRASIL, 27-10-2024: Comemoração da virória de Eavndro Leitão do Partido dos Trabalhadores (PT) que foi eleito prefeito de Fortaleza. Na foto José Guimarães, deputado federal (PT-CE). (Foto: Júlio Caesar/O Povo)

O deputado federal José Guimarães (PT) rejeitou nesta terça-feira, 19, a possibilidade de o PT voltar atrás da indicação do deputado Fernando Santana (PT) como candidato da base do governo Elmano de Freitas (PT) para a presidência da Assembleia Legislativa.

“A indicação para a base do Elmano na Assembleia do Fernando Santana é prego batido e ponta virada”, disse Guimarães ao jornalista Luciano Cesário, da rádio O POVO CBN Cariri. “Esse assunto já foi discutido na bancada do PT pelo líder do bloco, o deputado De Assis (PT), e já foi discutida até na bancada do PSB, então não vejo como retroceder“, afirma.

“Em se reconcretizando isso, seria uma desmoralização do próprio governador. E o governador Elmano tem de ser fortalecido, ele precisa cada vez mais de apoio, ele está fazendo um esforço monumental para dirigir nosso Estado”, continua o deputado.

José Guimarães também minimiza críticas de que o PT estaria impondo uma “hegemonia” no Ceará ao ocupar todos os espaços de poder locais, incluindo Governo do Estado, Prefeitura de Fortaleza e presidência da Alece. “Passemos em revista o que aconteceu nos últimos anos no Ceará. O Tasso (Jereissati, PSDB) governou o Ceará, o ciclo das mudanças, por vinte anos, e na época dele tinha praticamente 100% de tudo”, diz.

“Todos os prefeitos, presidência da Assembleia, presidência das Câmaras, tudo. Nunca vi ninguém reclamar que o Tasso hegemonizou. Quando o Cid (Gomes, PSB) foi governador, foi a mesma coisa, porque quem governa representa o projeto”, afirma Guimarães.