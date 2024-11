André diz que oposição terá candidato "anti-PT" para Câmara de Fortaleza

Foto: Daniel Galber - Especial para O Povo FORTALEZA-CE, BRASIL, 27-10-2024: Votação do candidato André Fernandes (PL), na Assembleia Legislativa do Ceará. (Foto: Daniel Galber/ Especial Para O Povo)

Presidente do PL Fortaleza e candidato derrotado na eleição municipal deste ano, o deputado André Fernandes (PL) disse nesta quinta-feira, 21, que a oposição trabalha para lançar uma chapa para a presidência da Câmara Municipal de Fortaleza.

Atualmente, articulações na Casa apontam para indicação do vereador Léo Couto (PSB) para o comando do Legislativo, em negociação tocada pelo prefeito eleito Evandro Leitão (PT). ““Se aliar ao PT não é uma opção”, diz Fernandes em nota enviada à coluna.

“Tendo isso como algo inegociável, o PL Fortaleza se posiciona contra a candidatura proposta pelo PT para Presidência da Câmara de Vereadores. De forma democrática e com o aval dos cinco vereadores eleitos, estamos trabalhando a formação de uma chapa de oposição para disputar a mesa diretora”, afirma.

Na eleição deste ano, o PL elegeu cinco vereadores em Fortaleza – Priscila Costa, Bella Carmelo, Julierme Sena, Inspetor Alberto e Marcelo Mendes. Com isso, o partido ficou com a segunda maior bancada da Casa, atrás apenas do PDT, que elegeu oito vereadores.