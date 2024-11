"Que todos sejam punidos", diz Guimarães sobre indiciamento de Bolsonaro e outros 36

Foto: JÚLIO CAESAR FORTALEZA-CE, BRASIL, 27-10-2024: Comemoração da virória de Eavndro Leitão do Partido dos Trabalhadores (PT) que foi eleito prefeito de Fortaleza. Na foto José Guimarães, deputado federal (PT-CE). (Foto: Júlio Caesar/O Povo)

Líder do governo Lula na Câmara Federal, o deputado José Guimarães (PT) destacou nesta quinta-feira, 21, indiciamento feito pela Polícia Federal do ex-presidente Jair Bolsonaro e outras 36 pessoas por tentativa de golpe de Estado após a derrota nas eleições de 2022.

“Investigados, indiciados, é chegada a hora da justiça! Que todos sejam punidos”, disse o deputado em nota. Além de Bolsonaro, foram indiciados também os generais Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) e Braga Netto, ex-ministro da Casa Civil e da Defesa e candidato a vice na chapa do PL em 2022.

Aparecem ainda na lista o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, e Alexandre Ramagem, ex-diretor da Agência Brasileira de Informações (Abin) e candidato a prefeito do Rio de Janeiro em 2024. Todos foram indiciados pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa.

“Temos uma Constituição, leis e instituições sólidas, capazes de proteger a sociedade brasileira da tirania, e de defender nossa democracia. O indiciamento dos 37 desordeiros, entre eles, o ex-presidente Jair Bolsonaro, considerado o mentor do fracassado golpe, é uma demonstração desse compromisso institucional”, afirma Guimarães.

“A cena dos presidentes dos três poderes da República, presidente Lula, presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), a presidenta da Suprema Corte, Rosa Weber, e mais 27 governadores foi uma demonstração força e união, de que não há mais lugar para golpes de Estado no Brasil, e de que a intentona seria investigada e os responsáveis punidos com o rigor das leis” continua.