Sarto anuncia força-tarefa para conter crise de medicamentos e insumos do IJF

Foto: FÁBIO LIMA IJF estaria sem medicamentos básicos, segundo denunciam pacientes

O prefeito José Sarto (PDT) determinou nesta quinta-feira, 21, a criação de uma força-tarefa para garantir o abastecimento de medicamentos e insumos do Instituto José Frota (IJF), maior hospital da rede municipal de saúde de Fortaleza.

“A partir de hoje, o grupo, formado por representantes da Secretaria da Saúde, da Secretaria de Finanças, da Secretaria de Governo e da Procuradoria Geral do Município, assume temporariamente a gestão da unidade, dando todo o suporte e agilidade aos processos de compras e pagamentos da instituição”, afirma o prefeito.

“Com a medida, reforço meu inteiro compromisso de zelar pela saúde e pela vida dos pacientes, assegurando o atendimento de excelência prestado historicamente pelo IJF”, diz ainda. No início deste mês, o Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) entrou com Ação Civil Pública cobrando solução de crise de desabastecimento na unidade, que estaria operando apenas com 25% dos medicamentos e 48% dos insumos médicos obrigatórios.

O MP cobra inclusive o bloqueio de R$ 19,1 milhões da Prefeitura na ausência de ações urgentes contra o problema. Outro pedido cobra multa diária em R$ 5 mil para o prefeito José Sarto (PDT), o secretário Galeno Taumaturgo (Saúde) e o diretor do IJF, José Maria Sampaio, até o fim da questão. Procurada, a Prefeitura disse à época mas que os insumos já se encontram em processo de aquisição.