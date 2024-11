Deputado propõe sessão solene da Alece para homenagear acesso do Ceará

Foto: DIOGO REIS/ESTADÃO CONTEÚDO SP - BRASILEIRO B 2024, GUARANI X CEARÁ - ESPORTES - SP - CAMPINAS - 24/11/2024 - BRASILEIRO B 2024, GUARANI X CEARÁ - Jogadores do Ceará comemoram acesso para série A durante partida contra o Guarani no estádio Brinco de Ouro pelo campeonato Brasileiro B 2024. 24/11/2024 - Foto: DIOGO REIS/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO

O deputado estadual Fernando Hugo (PP) apresentou neste domingo, 24, requerimento propondo a realização de uma sessão solene da Assembleia Legislativa em homenagem ao acesso do Ceará Sporting Club à Série A do Campeonato Brasileiro de Futebol.

“Esta homenagem não só exalta o passado glorioso do Ceará, mas também celebra o futuro promissor que a conquista da vaga na Série A do Campeonato Brasileiro de 2025 representa para o clube e seus torcedores” justifica o deputado.

Segundo a proposta, protocolada no Legislativo poucas horas após o clube garantir o acesso à elite do futebol nacional em empate com o Guarani, a sessão solene seria realizada nesta sexta-feira, 29, às 9h.

“O reconhecimento é devido à diretoria, comissão técnica, jogadores e, sobretudo, à apaixonada torcida, que transforma o Ceará Sporting Club em algo muito maior que um time de futebol: uma verdadeira força cultural e esportiva do nosso Estado”, continua.