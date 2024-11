Alece irá debater modelo de escolas cívico-militares no Ceará

Foto: Bia Medeiros/Alece Assembleia Legislativo do Estado do Ceará (Alece)

A Comissão de Educação Básica da Assembleia Legislativa do Ceará realiza às 14h desta quarta-feira, 27, audiência pública para debater a aplicação do modelo de escolas cívico-militares no Estado. Debate ocorre no Complexo de Comissões Técnicas da Casa e atende pedido do deputado Renato Roseno (Psol).

Criado durante a presidência de Jair Bolsonaro (PL), o modelo mantém gestão compartilhada entre educadores e militares em escolas públicas de ensino regular do ensino fundamental II ou ensino médio. No Ceará, o modelo chegou a ser adotado em municípios como Maracanaú, Juazeiro do Norte e Mombaça.

Desde a posse do terceiro mandato do presidente Lula (PT), no entanto, o modelo deixou de ser prioridade no projeto de expansão do Ministério da Educação (MEC). Tal decisão acabou gerando polêmica, com parlamentares ligados a Bolsonaro frequentemente cobrando o retorno de investimentos para o modelo cívico-militar.

Críticos do sistema, no entanto, destacam que ele é incapaz de resolver o déficit educacional, uma vez que o governo tem condição de aplicar o modelo em um número reduzido de escolas. Durante o governo Bolsonaro, por exemplo, meta era de construção de 216 unidades do tipo – número ínfimo para o tamanho da rede pública de ensino.