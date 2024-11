Evandro auxilia Aldigueri em articulação por unanimidade na Assembleia

Foto: FÁBIO LIMA Evandro Leitão, prefeito eleito de Fortaleza durante encontro do PT Ceará, em Fortaleza.

Atual presidente da Assembleia Legislativa, o prefeito eleito de Fortaleza Evandro Leitão (PT) tem participado de conversas com deputados de olho em viabilizar indicação pacífica de Romeu Aldigueri (PDT) como próximo presidente da Mesa Diretora do Legislativo.

Quem confirma a informação é o próprio Romeu, que disse ter conversado, ao lado de Leitão, com pelo menos 22 deputados estaduais nesta segunda-feira, 25. O deputado tem buscado parlamentares de olho em fechar chapa para o comando da Casa após “reviravolta” tirar o então favorito da disputa, Fernando Santana (PT), do páreo.

Candidato que já tinha conseguido o apoio de praticamente todos os integrantes da Assembleia, Santana acabou anunciando desistência da disputa na sexta-feira passada, 22, após divergências na base aliada envolvendo o senador Cid Gomes (PSB).

Incomodado com a hegemonia do PT em todos os principais espaços de poder no Estado, Cid ameaçou deixar a base do governo Elmano de Freitas (PT) caso a indicação não fosse para aliados de outros partidos da base aliada. No sábado, Elmano de Freitas acabou anunciando apoio à indicação de Romeu Aldigueri para o posto.