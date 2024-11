Oposição faz acordo com Romeu e indica Felipe Mota para Mesa da Alece

Foto: Alece/ Junior Pio Deputado Felipe Mota afirma que o União Brasil está de braços abertos para filiação de lideranças do Estado do Ceará.

Sete deputados que integram a oposição ao governo Elmano de Freitas (PT) se reuniram nesta terça-feira, 26, com o deputado Romeu Aldigueri (PDT) e fecharam acordo pela eleição do pedetista à presidência da Assembleia Legislativa.

Como parte do acordo entre os parlamentares, ficou acertado que a oposição terá direito a pelo menos um espaço na composição da Mesa Diretora, com indicação do deputado Felipe Mota (União) para a vaga. Informação foi confirmada pelo deputado Cláudio Pinho (PDT), que participou do encontro.

Além da indicação de Mota, o grupo de opositores também reivindica espaço nas comissões temáticas da Casa, maior debate sobre emendas impositivas dos deputados e a reabertura das galerias do Legislativo, fechadas desde a época da pandemia de Covid-19. Apesar de anunciada em 2022 por Evandro Leitão (PT), a nova abertura nunca ocorreu, o que tem limitado a participação popular em sessões do Legislativo.



Além de Cláudio Pinho e Romeu Aldigueri, participaram do encontro Antônio Henrique (PDT), Dra. Silvana (PL), Eliana Pessoa (PSDB), Felipe Mota (União), Lucinildo Frota (PDT) e Queiroz Filho (PDT).