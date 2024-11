Capitão Wagner rejeita mudanças no comando do União Brasil no Ceará

Foto: FCO FONTENELE Fortaleza, CE, BR 31.10.24 Capitão Wagner em entrevista na Radio O POVO CBN (FCO FONTENELE/O POVO)

O ex-deputado Capitão Wagner (União) divulgou nota nesta quarta-feira, 27, rejeitando especulações de que ele estaria deixando o comando do União Brasil no Ceará. Os rumores passaram a circular após o comando nacional da sigla convidar o deputado Júnior Mano, recentemente expulso do PL, a se filiar à legenda.

“Diante das especulações divulgadas nas redes sociais na manhã desta quarta-feira (27), Capitão Wagner confirmou sua permanência na presidência do União Brasil no Ceará, até o final do seu mandato que se encerra em 2027”, destaca o deputado, que se reuniu nesta quarta-feira com o presidente nacional do União, Antonio Rueda.

“Continuamos firme na presidência estadual do União Brasil, a nacional reconhece o nosso trabalho. Nosso partido foi muito bem conduzido até aqui e continuará sendo. Temos muito a fazer até 2026.”, disse Wagner. Líder do União Brasil na Câmara Municipal de Fortaleza, Márcio Martins (União) também divulgou vídeo no mesmo sentido.

Neste sentido, Martins destaca liderança de Wagner no partido e afirma inclusive que a sigla terá candidato à Presidência da República em 2026, por meio da indicação do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, para a posição.

Segundo deputados ouvidos pela coluna, Júnior Mano de fato foi convidado a se filiar ao União. O deputado, no entanto, teria condicionado a migração a uma participação na direção local do partido, o que foi negado pelo comando nacional da sigla. Mano foi expulso do PL neste ano por apoiar candidatura de Evandro Leitão (PT) à Prefeitura de Fortaleza.