Em meio a crise, Evandro articula repasse mensal extra de R$ 9 mi para o IJF

Foto: Divulgação/Governo do Estado Evandro Leitão, Elmano de Freitas e Augusta Brito se reuniram com Nísia Trindade

O prefeito eleito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), anunciou nesta quinta-feira, 28, articulação com a ministra Nísia Trindade (Saúde) para ampliar repasses do Governo Federal para o Instituto Doutor José Frota (IJF). Atualmente, o hospital passa por uma crise de desabastecimento de remédios e insumos médicos.

Atualmente, o Ministério da Saúde repassa R$ 15 milhões mensais para ações de média e alta complexidade do IJF. Com a nova medida, esse valor mensal será incrementado em R$ 9 milhões, chegando a um valor total de R$ 108 milhões extras ao ano.

“Também participei de encontro, em Brasília, com a ministra da Saúde, Nísia Trindade, ao lado do governador Elmano e da senadora Augusta Brito. Na oportunidade, solicitei apoio do Governo Federal para as demandas mais urgentes da Saúde de Fortaleza, principalmente para o IJF”, anunciou nota de Evandro.

O reajuste ocorre após ofício da Secretaria Municipal da Saúde ser levado à Comissão Intergestores Bipartite (CIB) reunindo membros do Município, Estado e União na gestão do SUS. Aprovada na CIB pela secretária da Saúde do Estado, Tânia Mara Silva Coêlho, a demanda teve andamento acelerado em reunião entre Evandro, Elmano e Augusta Brito com a ministra Nísia Trindade nesta quarta-feira, 27.

Atualmente, o hospital tem sido alvo de cobrança do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) por problemas de abastecimento e má prestação de serviços. Na semana passada, o prefeito José Sarto (PDT) chegou a decretar intervenção na gestão da unidade.

“A ministra se mostrou sensível ao nosso apelo, e garantiu que, diante da aprovação da CIB, haverá um incremento financeiro para o hospital já este ano. Agradeço a ministra toda a atenção com nossa cidade”, continua o prefeito, que está em Brasília desde o início da semana para reuniões com ministros do governo Lula e com a bancada federal cearense.