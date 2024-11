Indicação do PT para 1ª secretaria é última pendência da Mesa Diretora

Foto: João Filho Tavares FORTALEZA-CE BRASIL, 25-11-2024 Anuncio do investimento do Hora de Plantar no Palácio da Abolição com Governador Elmano de Freitas e Secretário do Desenvolvimento Agrário Moisés Braz (Foto Joao Filho Tavares O Povo)

Candidato da base governista à presidência da Assembleia Legislativa, o deputado Romeu Aldigueri (PDT) promete divulgar nesta quinta-feira, 28, a composição da chapa que disputou em dezembro o comando da Mesa Diretora do Legislativo.

Até a tarde desta quinta-feira, a única pendência para o “fechamento” dos nomes é a 1ª secretaria da Mesa, cargo que funciona como uma espécie de “tesouraria” da Casa. Segundo deputados ouvidos pela coluna, há um entendimento para que o PT fique com a posição, mas ainda não há consenso sobre o nome para o posto.

Até ontem a tarde, o nome mais cotado era o de Moisés Braz (PT), atual secretário do Desenvolvimento Agrário da gestão Elmano de Freitas (PT). O deputado, no entanto, não esconde interesse em continuar na pasta, o que estaria motivando novas articulações de olho na escolha do nome petista que ocupará o posto.