Romeu Aldigueri confirma chapa para presidência da Alece; veja nomes

Foto: Divulgação/Romeu Aldigueri Chapa foi fechada com Evandro Leitão nesta sexta-feira

Candidato do governo Elmano de Freitas (PT) para a presidência da Assembleia Legislativa, o deputado Romeu Aldigueri (PDT) confirmou nesta sexta-feira, 29, a chapa que deverá ser apresentada na próxima segunda-feira, 2, que irá definir o comando da Casa. Definição contou com participação do prefeito eleito Evandro Leitão (PT).

A maior "surpresa" da lista é indicação de De Assis Diniz (PT) como 1º secretário da Casa. Funcionando como uma espécie de "tesouraria" do Legislativo, a posição é um dos espaços mais cobiçados da Mesa Diretora.

Mesa diretora biênio 2025/2026

Romeu Aldigueri (PDT) Presidente

Danniel Oliveira (MDB) 1ª vice

Larissa Gaspar (PT) 2ª vice

De Assis Diniz (PT) 1ª secretaria

Jeová Mota (PDT) 2ª secretaria

Felipe Mota (União) 3ª secretaria

João Jaime (PP) 4ª secretaria

Vogal Luana Regia (Cidadania)

Vogal Emília Pessoa (PSDB)

Vogal David Durand (Republicanos)