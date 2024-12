Evandro volta a criticar transição com Sarto: "Dados não chegam"

Foto: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 02-12-2024: Evandro Leitão e Romeu Aldigueri na eleição da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Ceará. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo)

O prefeito eleito Evandro Leitão (PT) voltou a criticar nesta segunda-feira, 2, a colaboração do governo José Sarto (PDT) para a transição entre gestões na Prefeitura de Fortaleza. Em entrevista coletiva feita pela manhã, o deputado disse que a futura gestão está tendo uma “dificuldade enorme” para obter informações sobre a atual situação do município.

“A relação (com a atual gestão) é respeitosa, mas os dados não chegam”, disse Evandro, durante participação de sessão da Alece que elegeu Romeu Aldigueri (PDT) como próximo presidente da Casa. “O que está ocorrendo é querer jogar para a população, dizer que está havendo transição quando na realidade não está”, disse o prefeito eleito.

“Transição, para mim, é o momento onde se repassa os dados de toda a Prefeitura e estamos tendo uma dificuldade enorme para, efetivamente, ter esses números nas nossas mãos", continua o prefeito eleito. Evandro já tinha feito críticas semelhantes na semana passada, durante entrevista à rádio O POVO CBN.

As críticas têm reverberado inclusive entre vereadores de Fortaleza, que cobram mais resposta da atual gestão com a transição. “Eles apresentam os dados como se estivessem em campanha ainda. Quando se pede os documentos comprobatórios e o que realmente importa como os contratos, contas bancárias, folhas de pagamento, eles pedem pra olhar no portal ou aguardar o relatório final”, disse ao O POVO o vereador Júlio Brizzi (PT).



Procurada pela coluna, a Prefeitura negou qualquer falta de transparência no processo. "As reuniões de transição estão ocorrendo conforme combinado. Todas as perguntas feitas pela equipe do prefeito eleito são oficiadas e registradas por e-mail e tem um prazo estabelecido para a equipe do atual prefeito responder. Não há registro de questionamento sem resposta".