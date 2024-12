MP questiona transição após Evandro acusar gestão Sarto de não repassar dados

Foto: FÁBIO LIMA FORTALEZA-CE, BRASIL, 12-11-2024: Evandro Leitão se encontra com Sarto no paço municipal para tratarem da transição. ( foto: Fabio Lima/ OPOVO)

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) oficiou nesta segunda-feira, 2, a vice-prefeita eleita Gabriela Aguiar (PSD) pedindo explicações sobre possíveis dificuldades no repasse de informações por parte da gestão José Sarto (PDT) em trabalhos da equipe de transição para o governo Evandro Leitão (PT).

O pedido, oficializado pela 181ª Promotoria de Justiça de Fortaleza, ocorre após o prefeito eleito e diversos aliados alegarem dificuldades na obtenção de informações da atual gestão. Deputada estadual licenciada, Gabriela também é coordenadora da equipe indicada por Evandro para o processo de transição na Capital.

"O que está ocorrendo é querer jogar para a população, dizer que está havendo transição quando na realidade não está. Transição, para mim, é o momento onde se repassa os dados de toda a Prefeitura e estamos tendo uma dificuldade enorme para, efetivamente, ter esses números nas nossas mãos", disse Evandro Leitão nesta segunda-feira, em fala que "acendeu alerta" no MPCE.

“O MP expediu o ofício após o prefeito eleito, Evandro Leitão, afirmar ao Jornal O Povo no último dia 29 de novembro que estaria, “nesse começo de transição, com uma certa dificuldade em alguns dados”, afirma nota do órgão, que destaca reclamações semelhantes registradas por integrantes da Câmara Municipal de Fortaleza.

“Diante dos fatos, o MP questiona à coordenadora da equipe se há fatos relevantes ou elementos de informação que precisam ser repassados para o Ministério Público, para fins de averiguação”, continua o MPCE, que não descarta instaurar procedimento extrajudicial para averiguar os fatos após resposta da nova gestão..

“O Ministério Público, por meio da 181ª Promotoria de Justiça de Fortaleza, está acompanhando o processo de transição de governo na capital, para que os dados sejam repassados com transparência, evitando assim que os serviços públicos não sejam comprometidos e para que todo o processo ocorra com a garantia da impessoalidade, da moralidade e da eficiência, obedecendo o cumprimento das normas legais”, afirma.

Procurada pela coluna, a Prefeitura negou qualquer falta de transparência no processo. "As reuniões de transição estão ocorrendo conforme combinado. Todas as perguntas feitas pela equipe do prefeito eleito são oficiadas e registradas por e-mail e tem um prazo estabelecido para a equipe do atual prefeito responder. Não há registro de questionamento sem resposta".