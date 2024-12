Com IJF em crise, MP questiona gestão Sarto também por Hospital da Mulher

Foto: FÁBIO LIMA FORTALEZA-CE, BRASIL, 12-11-2024: Evandro Leitão se encontra com Sarto no paço municipal para tratarem da transição. ( foto: Fabio Lima/ OPOVO)

O Ministério Público do Ceará cobrou nesta terça-feira, 3, que a Prefeitura de Fortaleza explique uma série de denúncias sobre o funcionamento do Hospital e Maternidade dra. Zilda Arns Neumann, também conhecido como Hospital da Mulher.

Em ofício enviado pela 137ª Promotoria de Justiça de Fortaleza, o órgão destaca denúncias de servidores do hospital sobre possíveis atrasos em pagamentos de funcionários, falta de medicamentos e insumos, fechamento de leitos de UTI e cancelamento de cirurgias. Os diversos problemas também foram objeto de reportagem recente do jornal Diário do Nordeste.

Na ação, a promotora Ana Cláudia Uchoa cobra que a Prefeitura informe, em até cinco dias, a relação de todos os medicamentos e insumos utilizados pela unidade, assim como o estoque de cada um dos itens. A unidade ainda deverá apresentar índices de consumo mensal e estoques de cada item listado entre dezembro de 2023 e janeiro de 2024.

Questionamento semelhante já foi apontado pelo MP no início de outubro sobre outro hospital da rede municipal, o Instituto Doutor José Frota (IJF). Em ação movida contra a Prefeitura no caso, o órgão acusou a gestão de manter o funcional funcionando com desabastecimento crítico de medicamentos e insumos médicos essenciais.

Após os questionamentos do MP, a gestão determinou intervenção direta da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) sobre a gestão do IJF. A crise tem motivado embates entre a atual gestão e o prefeito eleito Evandro Leitão (PT), que tem questionado informações fornecidas pela Prefeitura sobre o funcionamento da unidade.

A coluna procurou a SMS sobre o caso, mas não obteve retorno até o presente momento.