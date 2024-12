Familiares denunciam exposição de pacientes a Covid-19 no Hospital da Unimed

Foto: ANDERSON DE DEUS/DIVULGAÇÃO Em 2024, o Hospital Unimed já realizou mais 15 mil cirurgias e mais de 78 mil atendimentos de urgência

Familiares de pacientes internados no Hospital da Unimed, em Fortaleza, denunciaram à coluna situação de risco e temor vivenciada por pessoas vulneráveis em tratamento na unidade. Em imagens enviadas à coluna, é possível ver que leitos para pacientes graves estão dispostos hoje "colados" a quartos para pessoas infectadas com Covid-19.

Como os leitos para internação por coronavírus estão no final do corredor, tanto os doentes quanto os médicos e profissionais de enfermagem que atuam diretamente com a doença contagiosa são “obrigados” a transitarem próximos de leitos de outros pacientes graves em tratamento semi-intensivo – quase todos idosos ou com quadros de comorbidade para a Covid-19.

Veja imagens da situação no hospital:

Situação complicada no Hospital da Unimed de Fortaleza: Administração da unidade colocou leitos para Covid no final de um corredor onde estão hospitalizados vários idosos com doenças graves e/ou comorbidades. Famílias relatam medo e tensão. pic.twitter.com/DWKUInJ5Pk — Carlos Mazza (@CCMazza) December 5, 2024

A área fica restrita apenas por uma fina camada de madeira compensada. Neste contexto, estão próximos do local inclusive um idoso que se recupera de uma cirurgia cardíaca e pacientes com doenças neurológicas. Preocupados com o risco, familiares de pacientes chegaram a registrar protestos com a administração do hospital, mas a situação ainda segue a mesma.

Plano diz cumprir recomendações

Procurada pela coluna, a assessoria de imprensa da Unimed Fortaleza não comentou o caso em si, destacando apenas que “segue as diretrizes recomendadas pelo Ministério da Saúde e pela Secretaria da Saúde do Estado do Ceará para os procedimentos de isolamento e controle do fluxo de pacientes nos hospitais da rede própria da cooperativa”.

“A cooperativa destaca ainda que no período atual há um aumento já esperado nos casos de viroses respiratórias em adultos, o que também reflete em um crescimento dos casos de Covid-19. As unidades hospitalares da Unimed Fortaleza estão preparadas para atender a demanda, garantindo o cuidado necessário a todos os pacientes, dentro das suas particularidades”, continua a nota do plano de saúde.

“A Unimed Fortaleza reitera o compromisso com a qualidade do atendimento e reforça as recomendações da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará para que a população mantenha as medidas de prevenção, como a vacinação em dia, o uso de máscaras em casos de sintomas gripais e a higienização das mãos”, conclui.