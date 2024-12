Alece reúne 39 assinaturas, de PT a PL, para indicação de Onélia ao TCE; veja lista

Foto: FÁBIO LIMA FORTALEZA-CE, BRASIL, 26-08-2024: Onélia Santana, secretária de proteção social. Seminário TCE Ceará pela Primeira Infância. (foto: Fabio Lima/ OPOVO)

Presidente eleito da Assembleia Legislativa do Ceará, o deputado Romeu Aldigueri (PDT), anunciou nesta terça-feira, 10, que a Casa reuniu 39 assinaturas pela indicação de Onélia Santana, secretária da Proteção Social e esposa do ministro Camilo Santana (Educação), para vaga vitalícia de conselheira do Tribunal de Contas do Estado (TCE).

Em discurso na tribuna do Legislativo, Aldigueri destacou que a indicação trará “paridade de gênero” para o tribunal. “A indicação da doutora Onélia Santana sobrepõe qualquer questão de natureza de política partidária. É uma oportunidade que nós estamos dando para que o TCE, pela primeira vez, tenha paridade de gênero”, disse o deputado.

Entre pontos que chamam atenção na lista, estão as assinaturas de dois pedetistas que hoje fazem oposição ao governo Elmano de Freitas (PT) – Antônio Henrique (PDT) e Cláudio Pinho (PDT) –, assim como assinatura de uma integrante do PL, a deputada Marta Gonçalves.

Veja quem assina a indicação de Onélia Santana:

- Evandro Leitão (PT)

- Fernando Santana (PT)

- Osmar Baquit (PDT)

- Danniel Oliveira (MDB)

- Juliana Lucena (PT)

- João Jaime (Progressistas)

- Dr. Oscar Rodrigues (União)

- David Durand (Republicanos)

- Emília Pessoa (PSDB)

- Agenor Neto (MDB)

- Almir Bié (Progressistas)

- Alysson Aguiar (PCdoB)

- Antônio Granja (PDT)

- Antônio Henrique (PDT)

- Apóstolo Luiz Henrique (Republicanos)

- Apollo Vicz (PSD)

- Cláudio Pinho (PDT)

- Davi de Raimundão (MDB)

- De Assis Diniz (PT)

- Fernando Hugo (PSD)

- Firmo Camurça (União)

- Guilherme Bismarck (PDT)

- Guilherme Landim (PDT)

- Guilherme Sampaio (PT)

- Jeová Mota (PDT)

- Jô Farias (PT)

- Júlio César Filho (PT)

- Leonardo Pinheiro (PSD)

- Lia Gomes (PSD)

- Lucílvio Girão (PSD)

- Lucinildo Frota (PDT)

- Marcos Sobreira (PDT)

- Marta Gonçalves (PL)

- Martinha Brandão (Cidadania)

- Missias do MST (PT)

- Nizo Costa (PT)

- Renato Roseno (Psol)

- Romeu Aldigueri (PDT)

- Stuart Castro.(Avante)