Carmelo: "A vontade de Camilo é aparelhar todas as instituições do Estado"

Foto: FCO FONTENELE DEPUTADO ESTADUAL Carmelo Neto

O deputado estadual Carmelo Neto (PL) classificou como “vexatória” possível indicação de Onélia Santana, secretária da Proteção Social e esposa do ministro Camilo Santana (PT), como conselheira do Tribunal de Contas do Estado (TCE).

“A vontade de Camilo é aparelhar todas as instituições do Estado. É vexatório”, diz o deputado, que critica publicamente a indicação desde novembro, quando passaram a circular os rumores de que Onélia seria indicada para a vaga.

Nesta terça-feira, 10, passaram a circular folhetos entre deputados estaduais com o currículo e formação acadêmica da secretária, como parte de estratégia para destacar um “caráter técnico” para a indicação. O documento não faz menção à relação familiar entre Onélia e Camilo Santana.

Oposição contesta principalmente o fato de que, se confirmada para a vaga, Onélia irá julgar as contas tanto de governos que apoiam quanto que fazem oposição ao grupo político liderado pelo marido no Ceará.