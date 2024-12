Folhetos com currículo de Onélia Santana já circulam entre deputados da Alece

Foto: FÁBIO LIMA FORTALEZA-CE, BRASIL, 14.11.2024: Onélia Santana, secretária de proteção social, entrega terceiro lote do vale gás para prefeituras, representando o governador Elmano de Freitas. (foto: Fabio Lima/ OPOVO)

Folhetos com o currículo de Onélia Santana, secretária da Proteção Social e esposa do ministro Camilo Santana (PT), já circulavam na manhã desta terça-feira, 10, entre deputados estaduais da Assembleia Legislativa do Ceará.

Onélia é dada como certa como indicada da base do governo Elmano de Freitas (PT) para cargo de conselheira do Tribunal de Contas do Estado (TCE). Com provimento vitalício, a vaga deve ser preenchida em sabatina com a secretária nesta quarta-feira, 10.

A distribuição do currículo segue estratégia do governo em apontar um caráter “técnico” para a indicação, que é alvo de questionamentos da oposição. Desde o final de outubro, rumores sobre a indicação de Onélia já eram questionados pelo deputado Carmelo Neto (PL), que classifica o caso como nepotismo. O folheto não faz menção à ligação familiar entre Onélia e Camilo.

O documento que circula entre os deputados tem mais de dez páginas e inclui tanto a formação acadêmica de Onélia quanto seu histórico de atuação em cargos públicos, a maioria ligados à questão da educação ou da proteção social. Graduada em Letras pela Universidade Regional do Cariri (Urca), Onélia tem duas especializações em saúde e educação, um MBA em administração pública e um doutorado em Ciências da Saúde pela Faculdade de Medicina do ABC.

Entre pontos destacados no currículo, estão atuação de Onélia como colaboradora da Secretaria Municipal da Educação de Juazeiro do Norte entre 2008 e 2009, e atuação como servidora pública da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos do mesmo município entre 2009 e 2010.

Outros pontos incluem atuação como secretária de Assistência Social, Trabalho e Cidadania de Juazeiro em 2011, trabalho como coordenadora no Centro Vocacional Tecnológico Portuário de Fortaleza (CVT) e diversos cargos no Governo do Ceará entre 2015 e 2024, incluindo cargo de secretária da Proteção Social.