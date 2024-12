TCE: Cargo de Onélia Santana é vitalício e tem salário de R$ 39,7 mil

Foto: Matheus Souza/O POVO TCE-CE

A Assembleia Legislativa do Ceará protocolou nesta terça-feira, 10, indicação de Onélia Santana, secretária de Proteção do Ceará e esposa do ministro Camilo Santana (Educação), para o cargo de conselheira do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE).

Caso aprovada em sabatina organizada pelo Legislativo, Onélia assumirá cargo vitalício com estabilidade até os 75 anos – idade limite para a aposentadoria compulsória no serviço público – e remuneração a partir de R$ 39.717,69.

Além disso, a secretária também terá direito à indicação de uma série de cargos comissionados para a formação de gabinete, vários deles de indicação e exoneração direta por parte do conselheiro e com direito também a altos salários, que podem ir a R$ 20 mil.

Lista de 39 deputados assinando a indicação foi apresentada nesta terça-feira pelo presidente eleito do Legislativo, Romeu Aldigueri (PDT). A indicação deve ser oficializada na próxima quinta-feira, 12, após sabatina com a indicada.



Entre pontos destacados no currículo da secretária, estão atuação de Onélia como colaboradora da Secretaria Municipal da Educação de Juazeiro do Norte entre 2008 e 2009, e atuação como servidora pública da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos do mesmo município entre 2009 e 2010.

Outros pontos incluem atuação como secretária de Assistência Social, Trabalho e Cidadania de Juazeiro em 2011, trabalho como coordenadora no Centro Vocacional Tecnológico Portuário de Fortaleza (CVT) e diversos cargos no Governo do Ceará entre 2015 e 2024, incluindo cargo de secretária da Proteção Social.