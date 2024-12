Prefeito de Chorozinho, Júnior Castro será secretário de Governo de Evandro

Foto: FÁBIO LIMA JÚNIOR CASTRO é presidente da Aprece

Atual prefeito de Chorozinho e presidente da Associação dos Municípios do Ceará (Aprece), o advogado Júnior Castro (PT) foi confirmado nesta quarta-feira, 11, como secretário de Governo da gestão do prefeito eleito Evandro Leitão (PT). A informação foi confirmada à coluna pela assessoria do prefeito.

A indicação confirma a tendência de protagonismo de Castro na nova gestão petista, uma vez que o prefeito já integra a equipe de transição indicada por Evandro após a vitória eleitoral. Entre os nomes do grupo, o gestor era tido como o com perfil político mais destacado.

Atual chefe do Executivo de Chorozinho, Júnior Castro irá deixar o cargo no próximo dia 1º de janeiro. Como já tinha disputado a reeleição em 2020, o prefeito não participou da eleição do ano passado, apoiando a candidata Célia Marinho (Republicanos), eleita com 66% dos votos.