Apesar do convite de Evandro, Izolda retoma atividades como professora da UVA

Foto: Reprodução Ex-governadora Izolda Cela é a penúltima entrevistada da 21ª edição do Grandes Nomes, Grandes Entrevistas.

Convidada por Evandro Leitão (PT) para assumir a Secretaria da Educação da gestão em Fortaleza, a ex-governadora Izolda Cela (PSB) já voltou ao seu cargo de origem de professora universitária no curso de Pedagogia da Universidade do Vale do Acaraú (UVA).

Professora concursada pela Universidade Regional do Cariri (Urca), Izolda é cedida à UVA há vários anos. Segundo pessoas próximas a ela, o interesse da ex-governadora é, pelo menos neste momento, continuar suas atividades na universidade.

“É o desejo dela, já está trabalhando”, diz uma fonte. O nome de Izolda inclusive já aparece listado entre o corpo docente em atuação no curso de Pedagogia da instituição.



Conforme a coluna desta quinta-feira, 12, noticiou, Izolda acabou tendo planos frustrados pela indicação da secretária Onélia Santana (Proteção Social), esposa do ministro Camilo Santana (Educação), como conselheira do Tribunal de Contas do Estado (TCE). A ex-governdora chegou a externar interesse para vaga, o que não recebeu respaldo da cúpula petista do Estado.